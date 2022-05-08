Это будет максимум, – Капранов предположил, какую "победу" Путин покажет 9 мая

Дата 9 мая была по сути конечным сроком Путина для празднования любой "победы" в войне России против Украины. Однако государство-террористка мало что сможет продемонстрировать.

Об этом 24 канала рассказал Дмитрий Капранов – писатель, общественный деятель и блоггер. По его словам, есть лишь ничтожный максимум того, чем может похвастаться российский диктатор.

Какие "спецефекты" Путин готовит Украине, миру и России на 9 мая

Лучше говорить о том, как остановить Путина, а не что он сделает, – Капранов

Уже долгое время ведутся предположения, что может скрыть глава Кремля 9 мая. Есть уже немало версий, однако писатель отметил, что нужно быть безумным, как Путин, чтобы угадать, что именно он сделает.

"В психиатрии есть такое правило, кто надел первым халат тот и врач. Здесь та же история. Вместо сумасшедшего – не можешь ничего придумать", – подчеркнул общественный деятель.

Однако Капранов все же высказал мнение, какую "победу" объявит Путин на параде 9 мая. В первую очередь речь идет о временно захваченном Херсоне и псевдореспублике.

У меня не хватает фантазии, кроме Херсона. Объявить квазиреспублики в Донецкой и Луганской областях в составе России и Херсон где-то там подсоединить – это максимум на который можем рассчитывать,

– заявил он.

Писатель также добавил, что украинцы со своей стороны могут помечтать об отсутствии техники на Красной площади в Москве или десятки сломанных танков, а также хорошо было бы представить и падение анонсового самолета "судного дня".

В общем же, Путин, по мнению Капранова, может придумать все, что угодно и пытаться это реализовать. Однако украинцы должны обсуждать и рассматривать прежде всего то, что его остановит.

Что может Путина остановить в его фантазиях? Ну-ка об этом говорить, потому что это наиболее продуктивно. Прежде всего, его можем остановить мы как украинцы, которые сопротивляются. Это тот камень, о котором он споткнется. Дмитрий Капранов Писатель и общественный деятель

Однако, как отметил писатель, следует рассматривать также и то, что хочет Путин, но не позволит ему его окружение. Украина только на их выживание может ориентироваться, предполагая безумие президента государства-убийцы.

"Они все хотят жить и он тоже. Там будет сопротивление. Чтобы их пропагандисты сказали: "А ну все умрем", то я не представляю такой ситуации", – резюмировал Капранов, комментируя вероятное применение ядерного оружия.

Какие еще есть варианты развития событий 9 мая: коротко

Одним из главных слухов вокруг даты 9 мая является то, что Путин якобы в этот день может официально объявить войну Украине, которую он лживо называет "спецоперацией". Также ходят и мысли о начале общей мобилизации в России.

Появилась информация и о том, что Путин на параде 9 мая пошлет Западу предупреждение о "судном дне". Такое предположение осветили в издании Reuters.

По мнению Владимира Зеленского, какие бы заявления ни сделал российский диктатор на параде в Москве, для Украины это не будет иметь никакого значения .

Также Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины призывает 9 мая быть внимательными к сигналам воздушной тревоги, поскольку известно, что в эти дни повышается риск новых массовых провокаций.

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