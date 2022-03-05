Это будет масса пушечного мяса, – генерал-майор СБУ о неготовности резервистов России
Из-за значительных потерь Россия готовится бросить в бой резервистов. Однако логика врага не ясна, ведь эти оккупанты просто не имеют боевого опыта.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун. Он считает, что российские резервисты ничего не понимают в тактике.
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"Да, они есть. Однако они не подготовлены, не слажены, не имеют непосредственного боевого опыта. Это будет просто масса пушечного мяса, которое пойдет на нас", - заверил Ягун.
Он рассказал, что украинские военные легко справляются с неопытными оккупантами.
Наши просто затягивают их в котлы, разбивают мосты и лупят по местам. Охотники и местные гоняют их по лесам, берут в плен или просто уничтожают,
– отметил Ягун.
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Генерал-майор: Это трагикомично
Ягун подчеркнул, что украинцам нужно выстоять, поэтому все силы сосредоточены на отпор агрессору. Однако для чего к странным действиям прибегает Россия – неясно.
Это трагикомично, но они уничтожают свои передовые отряды. Они уже уничтожили две дивизии, которые там ходили у них на парадах. Я не понимаю их логику,
– подытожил Ягун.
Ягун о резервистах России: смотрите видео
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