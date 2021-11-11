Это будет очень большой ошибкой, – Кошкина о Комаровском в политике
Источник:24 канал
Неоднократно распространялась неофициальная информация о том, что врач Евгений Комаровский якобы хочет попробовать себя в политике. Если это произойдет – это будет большой ошибкой медика.
Такое мнение высказала шеф-редактор интернет-издания LB.ua Соня Кошкина в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале. Она считает, что Комаровскому не следует идти в политику, ведь он профессионал в другой сфере.
Важно Это может быть ваша последняя осень, – Комаровский эмоционально обратился к антивакцинаторам
"Насколько я помню, врач Комаровский много раз говорил, что он не хочет заниматься политикой, что он просто неравнодушный гражданин. Я не знаю. Если это произойдет – это будет очень большая ошибка с его стороны", – сказала Кошкина.
Почему Комаровскому не стоит становиться политиком
Она объяснила, что политика – это сфера профессиональной деятельности. В то же время, Комаровский является успешным врачом в публичной плоскости.
Он многое делает в просветительской сфере. Если перейдет в политику, думаю, он там долго не задержится. Это для него будет иметь не очень хорошие результаты,
– заверила Кошкина.
Она добавила, что не желает Комаровскому такого будущего, ведь относится к нему с уважением.
Комаровский и политика: коротко
- Врач неоднократно участвовал в разговорах на политическую тематику. Именно этот факт и стал поводом для сплетен о новой карьере Комаровского.
- В интервью "Украинской правде" он признавался, что Зеленский звал его в депутаты.
- В то же время Дмитрию Гордону Комаровский сказал, что не ведет никаких разговоров с Дмитрием Разумковым по поводу новой политсилы.