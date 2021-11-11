Таку думку висловила шеф-редакторка інтернет-видання LB.ua Соня Кошкіна в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі. Вона вважає, що Комаровському не варто йти у політику, адже він професіонал в іншій сфері.

Важливо Це може бути ваша остання осінь, – Комаровський емоційно звернувся до антивакцинаторів

"Наскільки я пам'ятаю, лікар Комаровський багато разів казав, що він не хоче займатися політикою, що він просто небайдужий громадянин. Я не знаю. Якщо це станеться – це буде дуже велика помилка з його боку", – сказала Кошкіна.

Чому Комаровському не варто ставати політиком

Вона пояснила, що політика – це сфера професійної діяльності. Водночас Комаровський є успішним лікарем у публічній площині.

Він багато робить у просвітницькій сфері. Якщо перейде в політику, думаю, він там на довго не затримається. Це для нього матиме не дуже добрі результати,

– запевнила Кошкіна.

Вона додала, що не бажає Комаровському такого майбутнього, адже ставиться до нього з повагою.

Комаровський і політика: коротко