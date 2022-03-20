Это будет ощутимый шаг, – генерал Ходжес о том, как США могут помочь остановить вражеские ракеты

Вашингтон до сих пор не спешит закрывать небо над Украиной или предоставить ей обещанные истребители. Однако существует еще несколько действенных вариантов, как США могут помочь нашей стране защитить воздушное пространство.

Об этом в эксклюзивном интервью Елене Трибушной на 24 канале сообщил экс-командующий армией США в Европе, генерал Бен Ходжес. По его словам, бесполетная зона над Украиной не сможет существенно помочь нашей проблеме.

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Почему беспилотная зона не поможет

Ходжес отметил, что согласно данным, большинство российских пилотов запускают по Украине ракеты из воздушного пространства России, Беларуси и Черного моря. То есть бесполетная зона не даст существенных результатов, поскольку ракеты запускаются не над Украиной.

Как Штаты могут помочь

В то же время экс-командующий армией США в Европе предположил, что Штаты могут сделать, чтобы помочь украинцам уничтожать российские системы, или по крайней мере причинять им вред.

По его словам, Штаты могут предоставить Украине:

данные разведки по их расположению;

больше систем противовоздушной защиты;

больше ракетных систем большой дальности, которые особенно могут быть использованы против российского флота.

"Это будет ощутимый шаг реально и мощный психологически", – подытожил генерал Ходжес.

Интервью Бена Ходжеса 24 каналу: смотрите видео