Это будет стоить России десятки миллиардов, – интервью с уполномоченным президента по санкциям об Иране и ударе по Путину

Россия хочет воспользоваться противостоянием на Ближнем Востоке, благодаря которому она сможет еще больше экспортировать нефть в другие страны. Кроме этого, Кремль продолжает активно использовать западные и китайские компоненты для своих ракет и дронов, и вести двустороннее сотрудничество с Ираном.

Уполномоченный Президента по санкционной политике Владислав Власюк в интервью 24 Каналу рассказал, что Украина уже этому противодействует и призывает к этому своих партнеров. Даже Китай, который поставляет в страну-агрессора товары двойного назначения, которые она использует для войны, уже сталкивается с решительными требованиями со стороны Киева.

О стратегии "развала" российской экономики, новом санкционном пакете против Москвы от Европейского союза и действиях Запада – подробнее читайте в материале.

Как не допустить увеличения состояния России?

Иран угрожает перекрыть Ормузский пролив, несмотря на угрозы со стороны Китая. Также Иран уничтожает нефтяные терминалы стран Персидского залива, своих соседей. Это может быть выгодно России, потому что она, несмотря на санкции, будет иметь большие доходы в бюджет, и, соответственно, дольше сможет вести войну против нас. Что Украина сейчас делает в этих условиях? Будем ли мы осуществлять контрмеры в отношении России, чтобы не допустить увеличения ее состояния?

Лучшие контрмеры у нас сегодня ночью осуществили Силы обороны в Новороссийске. Была успешная атака. Дроны залетели в Новороссийск и это уже очень сильно, потому что этот порт россияне очень защищают. Мы продолжаем наши различные типы санкций в отношении российской энергетической инфраструктуры с целью ограничивать их возможности к экспорту.

Также никуда не делся аппетит европейских стран к физическому противодействию танкерам теневого флота РФ. Это очень логичный шаг после того, как было введено много санкций против теневого флота. Теперь вопрос, как эти санкции заставить на 100% реализовываться. Поэтому есть тема силового захвата, ареста судов флота.

Именно так на выходных работали Бельгия и Франция. То есть здесь мы тоже наблюдаем, активно участвуем, общаемся с ключевыми партнерами. Я думаю, что мы увидим дальнейшие действия.

Наблюдаем, конечно, и за ситуацией вокруг Ирана. Президент Зеленский уже предложил участие украинских специалистов в отражении воздушных угроз. Мы имеем много опыта противодействия "Шахедам" и другим средствам поражения.

Также мы предложили сотрудничество по исследованию соответствующих средств поражения. Это важно, потому что Иран применяет средства поражения, в которых есть иностранные компоненты, в частности американские, японские, китайские и западноевропейские. Очень много иранских средств поражения, не менее пяти различных типов дронов, мы ранее исследовали. Поэтому мы уже примерно понимаем, как их исследовать и что мы там увидим внутри.

Однако, конечно, что все то, что летит сейчас, тоже необходимо исследовать с целью выявления иностранных компонентов, как противодействовать их поступлению. Поэтому мы пытаемся использовать максимально ситуацию в нашу пользу. Есть аппетит большого количества стран к противодействию поступления критических компонентов в террористические режимы, а для нас это и Иран, и Россия. Поэтому мы хотим сейчас максимализировать усилия свободного мира, чтобы эти компоненты не попадали к террористам.

Вы упомянули за компоненты и хочу привести пример – недавно на Кипре в иранском "Шахеде" нашли российскую антенну "Комета/Комета-М". Это означает, что сотрудничество между Ираном и Россией по комплектующим является двусторонним? Каких тогда шагов можем ожидать от партнеров, на которых теперь летят эти дроны?

Долгое время мы говорили партнерам, что если Россия скопировала конструкцию иранского "Шахеда" и масштабировала производство, это происходило при непосредственном участии иранских конструкторов и инженеров. И это не означает, что такое сотрудничество было односторонним. Мы говорили, что так же российские инженеры едут в обратном направлении, так же китайские инженеры присутствуют неподалеку. Здесь об изготовлении дронов в России, применение дронов и ракет в России.

Поэтому мы еще будем видеть такой двусторонний обмен технологиями с Россией в разных направлениях. Это будет и Иран, это будет и Китай, это будет и Северная Корея. Иран уже наглядно показал, как он присоединил комету, сделанную в России, к своему выпущенному в Иране "Шахеду", и это нанесло удар по Кипру.

Именно поэтому мы и говорим коллегам, что есть много проблем с доступом террористов к компонентам. Мы призываем партнеров работать над тем, чтобы в будущем этого не было.

Почему России до сих пор удается использовать западные компоненты для своего оружия?

На днях в ГУР показали компоненты и строение новой крылатой ракеты России "Изделие-30". Она имеет размах крыльев примерно 3 метра, боевую часть массой 800 килограммов, она может лететь полторы тысячи километров. Все составляющие навигационной системы содержат компоненты иностранных производителей, а это США, Швейцария, Китай и Нидерланды. Почему до сих пор санкции не остановили поставки западных деталей для производства российского оружия? Или в каждом конкретном случае надо обращаться к компании, которая их производит?

Нам тоже очень хочется это понять, но россияне действительно продолжают получать доступ к определенному количеству таких компонентов.



Компоненты в оружии / Инфографика ГУР МО

Большая ремарка – сейчас мы видим гораздо больше не компонентов из Европы, а из Китая. Компоненты, которые выглядят как американские, тоже являются китайскими.

Поэтому эта мировая фабрика штампует много изделий, которые потом мы встречаем в российских средствах поражения. Это не идеальная ситуация, мы работаем с китайскими партнерами и хотелось бы получить гораздо больше существенных ответов от них.

Относительно сотрудничества с западными компаниями, то есть коммуникация различной интенсивности или динамики с ключевыми производителями. Это Infineon Technologies из Германии, NXP из Нидерландов и STMicroelectronic, это швейцарско-итальянская компания.

Некоторые из них очень серьезно воспринимают эту проблему, работают над ней. Для себя, конечно, они должны решать такую проблему, сохранить продажи соответствующих изделий, но одновременно уберечься от попадания своей продукции к нежелательным адресатам.

Именно поэтому здесь важна санкционная работа. Почему? Потому что санкции – это списки нежелательных покупателей. И это помогает в работе. Некоторые компании, например STMakroelectronics, к сожалению, не слишком конструктивно взаимодействуют и до сих пор делают вид, что или проблема не такая большая, или они ничего не могут сделать.

А почему? Чем они аргументируют?

Они выпускают много продукции, она недорогая и они не контролируют, как она дальше продается, перепродается. На наш взгляд, на 5 год полномасштабной войны это уже не серьезный ответ, поэтому мы ожидаем и от компании, и от правительства, и Швейцарии, и Италии больше действий по этому поводу.

Также работаем и видим конкретные результаты сотрудничества с американскими партнерами. Несмотря на политические моменты, работа на среднем уровне по противодействию американских компонентов ведется серьезно. У них большие возможности. Видим немало конкретных результатов, когда те или иные поставки срываются именно в результате нашей информации и работы правоохранительных органов США.

Глобально, конечно, этого всего недостаточно. Мы это четко понимаем. Пока российские, а теперь и иранские "Шахеды" атакуют страны свободного мира, до тех пор это недостаточная работа по противодействию поступления компонентов.

Кроме этого, это же не только компоненты, это средства производства, станки и отдельные химикаты. Усилий недостаточно. Результаты есть, но хотим большего.

Относительно срывов контрактов с россиянами. Можете вспомнить какой-то яркий пример, когда Россия что-то недополучила и не смогла, например, сделать какую-то партию БпЛА или своих ракет? Возможно, у вас был какой-то кейс?

Есть хорошие примеры прошлого года, когда им пришлось остановить работу завода по производству хрома. Хром тоже применяется для хромирования ствольной артиллерии именно вследствие санкций. В этом году мы в январе и феврале мы увидели экспортные ограничения со стороны Узбекистана на экспорт хлопка. То есть целлюлозы, нитроцеллюлозы, из которых изготавливается порох. Посмотрим, к чему это приведет, но имеем сдержанный оптимизм.

Также видим немало перехваченных корреспонденций между поставщиками и заказчиками, то есть компаниями российского ВПК. Поставщики жалуются на невозможность выполнить заказ вовремя или вообще именно из-за санкций. Это любые мелочи, микроэлектроника. Все мы видим в таких перехватах.

Самое интересное, что за предыдущий год есть ориентировочно в 10 раз больше решений арбитражных судов, то есть судов РФ по поставкам товаров из списка критических компонентов. И это тоже такой хороший индикатор позитивных настроений, санкционной работы.

Однако подчеркиваю – этого пока недостаточно. И весь мир сейчас прекрасно понимает нас, почему мы говорим о том, что этих усилий недостаточно. Надеюсь получить больше усилий от конкретных стран.

В какую двойную игру играет Китай?

Относительно США и Европы понятно, а какую коммуникацию мы ведем с Китаем? Действуют ли западные санкции против китайских компаний, или Китай вообще никак не реагирует?

Три недели назад китайские партнеры принесли мне большой отчет, написанный иероглифами. Они показали, что мы санкционировали 7 или 8 компаний из сферы энергетики, некоторые из которых не подтвердили сотрудничество с Россией. Большинство подтвердили, но они уже его прекратили. Это было именно по поставкам или покупке российской нефти, нефтепродуктов. Конкретный результат, плюс в карму. Однако большой минус в отношении усилий по критическим компонентам.

То есть глобальной сохраняется риторика о том, что они не поставляют оружие. Здесь они молодцы, но все же поставляют все что угодно, то есть товары двойного назначения. Это вроде бы не военное назначение, поэтому это "можно". Китайцы считают, что это нормально. А мы так не считаем, поэтому сузили им поле деятельности, акцентировали их вес на 5 – 7 ключевых компонентах.

Прежде всего речь идет о CRPA антенне. В документах она проходит как антенна для комбайнов, комбайну нужна защита от подавления сигнала. Будем наблюдать, от момента, когда китайцы приложили усилия, прошло 2 месяца. Они сфокусировали их относительно этих 5 – 7 позиций. Мы пока не получили четких ответов, что им удалось достичь.

Поэтому продолжаем работу, даем каждый раз абсолютно конкретные файлы с примерами. Вот есть очередная партия российских ракет или дронов, вот Китай выпустил новые компоненты. Мы настаиваем прекратить это делать.

Очень надеюсь, что сейчас миру удастся посмотреть на китайские компоненты в иранских дронах. Я подозреваю, что в иранских ракетах мы не видели их, но я думаю, что там тоже будут китайские компоненты.

Надо сбалансировать все требования Китая по прекращению конфликта, по разблокированию Ормузского пролива. Это замечательно, но пусть Китай тоже что-то делает. Иран запускает ракеты и дроны, в частности, благодаря тому, что китайские компании продают товары двойного назначения. Пусть остановят этот экспорт и, я думаю, всем станет намного спокойнее.

В эти 5 – 7 пунктов, с которыми вы обращались к Китаю, входит оптоволокно, которое Россия массово в тысячи раз больше закупает у Китая, чем мы? Ведь это создает огромные проблемы для наших военных на фронте.

Входит и оптоволокно, и Mesh-модем, и сервоприводы, и камеры, и еще несколько позиций.

Как вы думаете, стоит ли ожидать положительного решения по этим компонентам?

Несмотря на наше ожидание, мы все равно делаем максимум, потому что это нужно делать. Если мы увидим хотя бы какой-то результат, мы будем очень довольны.

Приведут ли санкции против России к развалу ее экономики?

Российские пропагандисты часто хвастаются, что санкции никак не влияют на их экономику. Якобы за 4 года полномасштабного вторжения только сейчас она стала медленнее. Правда ли это, или они манипулируют? Видите ли вы признаки системного истощения российской экономики именно из-за санкций?

Мы действительно видим признаки системного истощения. Есть совершенно конкретные индикаторы: уменьшение нефтегазовых доходов, двузначные цифры падения по всем ключевым отраслям индустрии. Только российский ВПК сохраняет рост в пределах статистической погрешности, не более того. То есть официально ВПК выросло на один процент, неофициально оно точно не выросло.

Также наблюдаем дефицит бюджета, дефицит оригинальных бюджетов. Как им (россиянам, – 24 Канал) из этого выходить? Не совсем понятно. Потому что у них нет резервов рабочей силы. Для инвестиций, для заимствования нет доступа из-за санкций. Из-за санкций они также отстают в области технологий. Это прямо влияет на производительность труда.

ВПК как драйвер роста себя исчерпал. На этом все. Мы считаем, что характер изменений в экономике (России, – 24 Канал) приобрел необратимый статус. Ситуация будет ухудшаться, несмотря на то, что будет происходить по санкциям, экономики и глобального контекста в целом.

Большое предостережение – это, конечно, глобальные цены на нефть. Если ситуация в Иране затянется и цены на нефть вырастут, то российская нефть будет продолжать поступать в определенные страны. Это плохо с точки зрения бюджета и экономики России.

Верим, что противостояние не затянется и цены на нефть быстро упадут до условных 50 долларов за баррель. Для России, учитывая санкционное давление и вынужденный дисконт, это будет означать около 35 долларов за баррель. Для россиян это не более, чем себестоимость. То есть для них это реально затруднительная ситуация. Напомню, что они бюджетировались по цене на нефть 58 долларов за баррель на этот год.

Поэтому наблюдаем. Верим в скорое завершение специальной военной операции в Иране. И надеемся, что эта мировая конъюнктура рынков на нефть, нефтепродукты сохранится негативной для РФ, положительной для всего мира. Со своей стороны, мы продолжаем усиливать санкционные давления и очень много инвестируем сил в физические противодействия российским танкерам.

Чем 20-й пакет санкций грозит Кремлю?

Что может быть в 20-м пакете санкций? На чем Украина настаивала? Хотя его блокируют Венгрия и Словакия, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 24 февраля в Киеве сказала, что все-таки за него рано или поздно проголосуют. Что мы можем в нем увидеть и как он повлияет на российскую экономику? Будет ли этот пакет мощнее всех предыдущих?

Кажется, что содержание 20-го санкционного пакета уже все знают. Ведь достаточно долго продолжается дискуссия о его принятии. В то же время непонятно, когда и что собственно прибудет. Я бы пока не рассматривал такой пессимистический сценарий, что 20-й пакет смогут принять только ближе ко времени выборов в Венгрии.

Хотя к этому близко, но это нездоровая ситуация, когда весь ЕС не может принять санкции из-за позиции одной страны, которая, кстати, уже успела выменять несколько интересных позиций из этого санкционного пакета, в частности санкции против Дворковича. Санкций против него не будет, несмотря на то, примут, или не примут пакет, именно благодаря активности Венгрии.

Это стало сюрпризом для меня., Я думал, что Венгрия будет "вытягивать" олигархов, но почему именно Дворковича – это для меня открытие.

Самое интересное в 20-м пакете является то, что он фактически станет инструментом против обхода санкций. Это будет означать запрет на экспорт отдельных категорий товаров в конкретную страну, в этом случае это Кыргызстан. Кыргызстан уже активно переживает, угрожает судом. Однако это хорошо, это означает, что они этого боятся, это супер репутационный удар. Это будет означать занесение целой страны в черный список.

Нам бы хотелось, чтобы Кыргызстан остановил сотрудничество с Россией. Говорится о реэкспорте станков, программных частей управления и некоторых других товаров. Также Кыргызстан помогает России обходить санкции через финансовую инфраструктуру. Нам бы хотелось, чтобы этот пакет приняли, включая эти ограничения.

Относительно полного запрета на услуги для российской нефти, эта позиция тоже присутствует в 20-м санкционном пакете. Она тоже может стоить десятки миллиардов бюджета России. Верим, что она там и останется.

В пакете также есть много целей – банки России и третьих стран, инфраструктуры теневого флота и криптовалютные компании. То есть это все мы увидим. Нам нравится содержание пакета, который там есть, несмотря на усилия отдельных стран. Верим, что Евросоюз сможет найти способ принять этот пакет все же быстрее, чем выборы в Венгрии.

Насколько Европа готова бороться с российским теневым флотом?

Верите ли вы в то, что страны могут перекрыть или Датский пролив, или вообще полностью ограничить работу теневого российского флота? Бельгия несколько недель назад впервые задержала и конфисковала танкеры из российского теневого флота. Будут ли другие страны брать пример с Бельгии? На какие радикальные шаги могут пойти здесь европейцы?

О конфискации танкера я бы не спешил. Я не думаю, что это произойдет. Однако если так, то по решению суда. Пока что здесь еще неизвестно.

Однако нам нравится это, то есть это уже где-то 4 или 5 случай, когда европейские страны останавливают танкеры российского флота. Это очень круто, мы поощряем их делать больше. Они сталкиваются со многими трудностями законодательного и бюрократического характеров. Однако понемногу они решают проблемы.

Владимир Зеленский лично прилагает усилия, чтобы этот вопрос двигался активнее. У нас есть определенные идеи, как этому помочь, и верим, что это будет происходить.

Как вы думаете, готовы ли американцы и европейцы будут снять с России санкции в случае прекращения огня или подписания соглашения о мире?

Думаю, до этого еще очень далеко и санкции еще себя абсолютно не исчерпали. Сейчас мы наоборот хотим, чтобы санкционное давление на Россию усилилось. По нашему мнению, это только будет способствовать конструктивному введению переговоров со стороны России.