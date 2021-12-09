Об этом заявил волонтер и спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук в эфире 24 канала. По его мнению, такая инициатива является очень позитивной, однако наказывать штрафами за поддержку агрессии России некорректно.

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"Как по мне, для публичных лиц и украинских политиков это бы должны были быть реальные тюремные сроки, чтобы такие "братушные" настроения в отношении страны-агрессора и ее представителей сразу исчезали", – рассказал волонтер.

По словам Макарука, для таких лиц штрафы являются не существенным наказанием. Зато мнение общественности и общественное порицание могли бы исправить ситуацию.

У нас есть целый ряд пророссийских помоек информационных, начиная от псевдоблогеров и заканчивая реально пророссийскими телеканалами, медиа и отдельными фракциями в парламенте,

– заявил волонтер.

По мнению Макарука, после этого законопроект необходимо будет вносить и другой. В частности, если лицо несколько раз получило штраф, то после этого уже надо вводить уголовную ответственность.

Обратите внимание! Депутаты из "Слуги народа" 24 февраля подали в парламент законопроект об уголовной ответственности за коллаборационизм.

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Макарук рассказал об инициативе штрафов за поддержку агрессии России: смотрите видео

Что этому предшествовало