Про це заявив волонтер та речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук в ефірі 24 каналу. На його думку, така ініціатива є дуже позитивною, однак карати штрафами за підтримку агресії Росії некоректно.
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"Як на мене, для публічних осіб та українських політиків це б мали бути реальні тюремні строки, щоб такі "братушні" настрої щодо країни-агресора та її представників одразу зникали, – розповів волонтер.
За словами Макарука, для таких осіб штрафи є не суттєвим покаранням. Натомість думка громадськості та суспільний осуд могли б виправити ситуацію.
У нас є ціла низка проросійських помийок інформаційних, починаючи від псевдоблогерів й закінчуючи реально проросійськими телеканалами, медіа та окремими фракціями у парламенті,
– заявив волонтер.
На думку Макарука, після цього законопроєкту необхідно буде вносити й інший. Зокрема, якщо особа кілька разів отримала штраф, то після цього вже треба вводити кримінальну відповідальність.
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Макарук розповів про ініціативу штрафів за підтримку агресії Росії: дивіться відео
Що цьому передувало
- В Україні хочуть карати за заперечення агресії Росії проти України та окупації українських територій. Відповідні законопроєкти Кабунет Міністрів підтримав під час засідання 9 грудня.
- Згідно з документом, адміністративну відповідальність можуть ввести через публічне заперечення збройної агресії Росії проти України та тимчасової окупації територій у Донецькій й Луганській областях, Криму та Севастополі.
- Для правопорушників передбачено штраф – від 17 до 34 тисяч гривень. У випадку повторення таких дій сума збільшиться й становитиме від 24 до 51 тисячі гривень.