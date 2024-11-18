Пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина рассказала 24 Каналу, что спасатели завершили работу на месте атаки. Далее начали работать коммунальные службы.

Важно Мертвые люди на улицах, а их дома – в огне: что известно об атаке на Одессу 18 ноября

Все было в огне

Аверина отметила, что сегодня был страшный день для города. Сразу после взрывов в ГСЧС начало поступать очень много сообщений, звонков.

Люди просто в панике кричали о том, что есть прилет, есть погибшие, есть раненые и нужна помощь. Поэтому сразу мы все поехали на место. То, что мы увидели, это был ад,

– подчеркнула она.

На месте удара, по ее словам, горело несколько десятков автомобилей, все было в огне, в дыму. И среди этого всего были погибшие, которые просто лежали на земле, были ранены.

Почти одновременно съехались все оперативные службы. Первыми приехали пожарные. Добровольцы сразу начали оказывать помощь.

Часть спасателей начала ликвидацию пожара, часть пошла на в разведку по зданиям, по жилым домам, чтобы понимать, есть ли там люди, возможно им нужна помощь. Там действительно были люди, которых эвакуировали,

– сообщила пресс-секретарь ГСЧС Одесской области.