Речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна розповіла 24 Каналу, що рятувальники завершили роботу на місці атаки. Далі почали працювати комунальні служби.

Важливо Мертві люди на вулицях, а їхні будинки – у вогні: що відомо про атаку на Одесу 18 листопада

Все було в огні

Аверіна зазначила, що сьогодні був страшний день для міста. Одразу після вибухів у ДСНС почало надходити дуже багато повідомлень, дзвінків.

Люди просто в паніці кричали про те, що є приліт, є загиблі, є поранені і потрібна допомога. Тому одразу ми всі поїхали на місце. Те, що ми побачили, це було пекло,

– наголосила вона.

На місці удару, за її словами, горіло кілька десятків автівок, все було у вогні, в диму. І серед цього всього були загиблі, які просто лежали на землі, були поранені.

Майже одночасно з'їхалися всі оперативні служби. Першими приїхали пожежники. Добровольці одразу почали надавати допомогу.

Частина рятувальників розпочала ліквідацію пожежі, частина пішла на в розвідку по будівлях, по житлових будинках, щоб розуміти, чи є там люди, можливо їм потрібна допомога. Там дійсно були люди, яких евакуювали,

– повідомила речниця ДСНС Одещини.

Також майже одразу приїхали на місце психологи – ДСНС і Національної поліції. Вони не чекають, доки до них хто звернеться з постраждалих, а коли, що людині потрібна допомога, підходять до неї і надають психологічну підтримку. Сьогодні, за словами Аверіної, таких людей було дуже багато.

Зверніть увагу! За інформацією ДСНС Одещини, внаслідок атаки станом на 18:00 є 10 загиблих. Щодо поранених цифра змінюється, адже постраждалі люди продовжують звертатися до медиків. Раніше озвучувалась цифра, що кількість поранених – 47 осіб.