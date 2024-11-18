Журналістка з Одеси Ольга Баклаженко розповіла 24 Каналу, що наразі всю інформацію не можна оприлюднювати, бо на місці працюють відповідні служби. На жаль, дані про жертв є попередніми й можуть змінитися.

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Навмисний терористичний удар

Внаслідок обстрілу 18 людей поранені, серед них дитина. На місці тривають роботи. Вибухи були дуже гучні, вони налякали всіх містян.

Варто зауважити, що Одеса зараз живе практично без зв'язку і світла. До цього ще додаються ракетні удари. Тому ситуація в місті надзвичайно напружена.

Ми чули 3 вибухи. Я не можу точно сказати, куди всі вони прилетіли. Поки військові не надали інформацію про те, якими ракетами був завданий удар. Але однозначно ворог влучив у житловий квартал Одеси,

– розповіла Ольга Баклаженко.

Вона додала, що в цьому районі дуже багато п'ятиповерхівок, багатоповерхівок. Там немає адміністративних будівель. Тому ніяк інакше, ніж терористичним злочином, цей удар не назвеш. Наразі відомо про влучання в багатоповерхівку, але інформація буде уточнюватися.

Нагадаємо, тривога в місті пролунала об 11:13. Містян попередили про загрозу обстрілу балістикою. Перші вибухи пролунали близько 12 години.

Згодом стало відомо про влучання в житловий район та багато цивільних жертв. Тіла людей лежали просто на вулиці.