Это был обычный для России террор
28 июня 2022 , 09:25Читати новину українською
Источник:фейсбук Наталии Зубар
Если для вас это новость, вы проспали последние 18 лет, как минимум. Они действовали так везде и всегда.
Я обо всем. О разбомбленном ТРЦ в Кременчуге, о Лисичанске, об очередных прилетах по Харькову точно в 23:00 (Не спать! Акустический террор) и обо всем остальном, что я еще не прочла.
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"Классика жанра"
Жители прифронтовой Донецкой области с этим 8 лет жили.
Для выживания требуются не сказки, а строгий реализм, доведенный до автоматических протоколов поведения.