Это был обычный для России террор

Если для вас это новость, вы проспали последние 18 лет, как минимум. Они действовали так везде и всегда.

Я обо всем. О разбомбленном ТРЦ в Кременчуге, о Лисичанске, об очередных прилетах по Харькову точно в 23:00 (Не спать! Акустический террор) и обо всем остальном, что я еще не прочла.

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"Классика жанра"

Жители прифронтовой Донецкой области с этим 8 лет жили.

Для выживания требуются не сказки, а строгий реализм, доведенный до автоматических протоколов поведения.