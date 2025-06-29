Это был суперинтеллект: погибший летчик Устименко был одногруппником "Джуса"

В ночь на 29 июня Россия атаковала Украину ракетами и дронами. При отражении воздушных целей, к сожалению, погиб пилот F-16 Максим Устименко.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает 24 Канал.

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Погиб во время отражения атаки

Устименко был однокурсником погибшего в 2023 году украинского летчика Андрея Пильщикова "Джуса". Оба обучались вместе с первого курса.

Это был суперинтеллект группы, отличный айтишник. Но у него были большие, крепкие крылья. Большая ответственность. Большая преданность делу,

– написала мать Пильщикова.

Она описала Устименка как "парень из стали".

Максим Устименко был лётчиком 1-го класса. Этой ночью ему удалось обезвредить 7 воздушных целей. Однако при отражении атаки самолет был поврежден, от этого он стал падать на землю. Погибший пилот отвел его от населённого пункта, но сам не успел катапультироваться.

На гибель пилота отреагировал президент Зеленский. Выразив свои соболезнования семье и собратьям, поручил выяснить все обстоятельства тяжелой потери.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования близким и родным погибшего. Светлая и вечная память защитнику!

Напомним, почти всю ночь в Украине звучала тревога. Несколько регионов подверглись атакам "Шахедами" и ракетами. Есть повреждения среди гражданской и критической инфраструктуры. К сожалению, известно о раненых и погибших.