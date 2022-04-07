Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления перед парламентом Греции, сообщает 24 канал.

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Зеленский подчеркнул, что каждое его утро начинается с новостей о Мариуполе – городе, который системно уничтожают российские военные.

Президент уверен, каждый человек в парламенте Греции уже видел, как Мариуполь выглядит сейчас – после того, как к нему "подошла" Россия.

Теперь это просто руины, это РФ сделала с нашим мирным городом. Но и с вашим мирным Мариуполем. Этот город всегда был додом для большой греческой общины. Украинско-греческая община – одна из крупнейших в мире,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что веками наши народы жили рядом, вместе воспитывали детей и строили будущее.

"Связь Украины и Греции настолько давняя, что сейчас уже невозможно найти ее начало. Греческие полисы на нашем побережье Черного моря, культурный обмен и торговля, жизнь общин – все это тысячи лет истории", – сказал президент.

По словам Зеленского, греческий Херсонес был изображен даже на нашей национальной валюте – гривне. Кроме того, именно с Грецией связано развитие христианства в нашем регионе.

К слову, глава МИД Греции Никос Дендиас 3 апреля прибыл в Украину. Министр заявил, что хочет возглавить гуманитарную миссию в Мариуполь, ведь в регионе проживают тысячи этнических греков.

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