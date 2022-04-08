Это была мясорубка, – свидетель обстрела Краматорска.
После атаки россиян на вокзал в Краматорске известно о 39 погибших. Кроме этого, есть 89 раненых, среди них значительное количество с серьезными травмами.
Об этом в эфире 24 канала рассказал корреспондент из Краматорска. Он отметил, что из города организовывали эвакуационные поезда, чтобы спасать жителей Донбасса и Луганской области в безопасные области Украины.
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"Я был свидетелем обстрела. Люди грелись на солнце и ждали поезда. После взрыва все упали. Я начал бежать и это меня спасло. Потому что с оставшимися произошла мясорубка, невероятный ужас", – сказал журналист.
Стекло попадало в людей
Корреспондент сообщил, что пламя распространялось очень быстро. Пылали автомобили. Журналист видел, как сгорел человек, находившийся у транспорта.
Когда я бежал, я видел, как стекло попадало в людей. Также на людей попадало неизвестное вещество, которое невозможно снять с кожи. У меня от него есть несколько ожогов. Отходите от окон. Это очень большая опасность,
– сказал свидетель событий.
Он добавил, что у многих людей были домашние животные, которые тоже получили ранения. Журналист отметил работу спасателей и медиков.
"Спасатели сработали молниеносно. Сразу приехали врачи, правоохранители. Все было очень слаженно. Всех, кто пострадал, отвезли в больницу", – рассказал корреспондент.
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