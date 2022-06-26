Это была последняя попытка дожать Лукашенко, – Гудков о встрече с Путиным в Петербурге

У Владимира Путина и Александра Лукашенко была очередная встреча. В этот раз белорусский президент прибыл в Петербург к российскому диктатору.

Владимир Путин пытается дожать Александра Лукашенко до конца. Зачем ему было приезжать. Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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По его мнению, это была последняя попытка привлечь Лукашенко к прямому участию в войне. Также они могли обсуждать какие-либо провокации и действия против Литвы. Ведь у Путина есть такая идея отомстить за все унижения.

Если меня спрашивают о вероятности вступления Лукашенко в прямую войну, я считаю, что вероятность низкая. Я ее не исключаю, но считаю, что она очень низкая,

– отметил Геннадий Гудков.

"На мой взгляд, есть 2 момента, которые делают ее еще ниже", – добавил российский оппозиционный политик.

Первый момент

Геннадий Гудков упомянул о речи президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева, в которой он выступил оракулом. Он заявил для всех, что Путин проиграл, с ним нельзя выстраивать долгосрочные отношения, а также не нужно садиться рядом и что-то делать. При этом он заявил публично, глядя Путину в глаза.

"У Токаева много своих проблем, однако он достаточно жестко сказал по отношению к Путину", – отметил Гудков.

Я думаю, что Лукашенко не идиот, не понимающий, что сказал Токаев. Вряд ли он будет выстраивать долговременные отношения с Путиным,

– сообщил Геннадий Гудков.

Второй момент

По словам российского оппозиционного политика, власти Александра Лукашенко сегодня держатся исключительно на силовиках. Если они будут брошены в качестве "пушечного мяса", то некому будет удерживать власть.

Кроме того, Гудков предположил, что силовики могут разозлиться и резко ослабят режим Лукашенко. Тогда он становится добычей для "больших хищников". При этом первым может быть на эту роль сам Путин.

"Мне кажется, Лукашенко будет маневрировать до конца, менять позиции, лицемерить, обманывать", – подытожил Геннадий Гудков.

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