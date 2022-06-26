Володимир Путін намагається дотиснути Олександра Лукашенка до кінця. Навіщо ще йому було приїжджати. Про це 24 каналу сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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На його думку, це була остання спроба дотиснути Лукашенка до прямої участі у війні. Також вони могли обговорювати якісь провокації та дії проти Литви. Адже у Путіна є така ідея помститися за всі приниження.

Якщо мене питають про ймовірність вступу Лукашенка у пряму війну, я вважаю, що ймовірність низька. Я її не виключаю, але вважаю, що вона дуже низька,

– зазначив Геннадій Гудков.

"На мій погляд, є 2 моменти, які роблять її ще нижчою", – додав російський опозиційний політик.

Перший момент

Геннадій Гудков згадав про промову президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва, в якій він виступив оракулом. Він заявив для всіх, що Путін програв, з ним не можна вибудовувати довготривалих стосунків, а також не треба сідати поруч й щось робити. При цьому заявив він публічно, дивлячись Путіну в очі.

"У Токаєва багато своїх проблем, однак він досить жорстко сказав щодо Путіна", – зазначив Гудков.

Я думаю, що Лукашенко не ідіот, який не розуміє, що сказав Токаєв. Навряд чи він буде вибудовувати довготривалі стосунки з Путіним,

– повідомив Геннадій Гудков.

Другий момент

За словами російського опозиційного політика, влада Олександра Лукашенка сьогодні тримається виключно на силовиках. Якщо вони будуть кинуті в якості "гарматного мʼяса", то не буде кому утримувати владу.

Крім того, Гудков припустив, що силовики можуть розізлитися й це різко ослабить режим Лукашенка. Тоді він стає здобиччю для більш "великих хижаків". При цьому перший може бути на цю роль сам Путін.

"Мені здається, Лукашенко буде маневрувати до кінця, міняти позиції, лицемірити, обманювати", – підсумував Геннадій Гудков.

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