Это была проверка, – Ляшко оправдал поход Зеленского в кафе в Хмельницком
Не нарушение карантина, а проверка на соблюдение норм. Администрация кофейни в Хмельницком пригласила президента Зеленского в заведение, заверив: работать согласно требованиям Минздрава уже готовы.
В этом убеждает главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, ситуацию с посещением кафе перекрутили. Об этом он рассказал в комментарии Lb.ua.
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Вчера президент встречался с бизнесом, было много вопросов, в том числе и ослабление карантина. Мы шли по центральной улице после обеда, хотели взять кофе возле кафе на вынос. Но один из рестораторов в этом кафе сказал нам: "Мы уже готовы сегодня работать по нормам". Мы зашли в зал посмотреть, реально ли все готово и как оно будет работать,
– пояснил он.
По словам Ляшко, президент захотел убедиться, что проблем нет, если соблюдать все нормы.
Санврач добавил: сам переживал и внимательно следил, как в заведении придерживаются правил Минздрава. Он уточнил: весь персонал работал в масках и перчатках.
"Все прошло гуд. Мы посмотрели и ушли. Президент увидел, как оно может работать – если люди сидят за одним столом, то не более четырех человек (не считая детей). И могут сидеть без масок во время употребления пищи и напитков", – рассказал Ляшко.
Отметим, что за столиком с Зеленским сидело больше, чем 4 человека.
Как Ляшко оправдывал похождение в кафе: видео
В МВД, кстати, обещают с ситуацией разобраться. Заместитель главы МВД Геращенко, в частности, заявил: президент уже как-то платил штраф за нарушение тайны голосования, поэтому если виноват – понесет наказание.
Что говорит президент
Владимир Зеленский заявил, что готов заплатить штраф в случае, если его визит в хмельницкую кофейню признают нарушением карантина.
"Я готов отдать штраф, если я что-то нарушил... Мне сказали, пригласили, я зашел – все там проверили", – коротко объяснил он.
Что известно о нарушении Зеленским карантина:
- Зеленский выпил кофе в кафе Хмельницкого 3 июня, когда находился в городе с рабочим визитом.
- Кроме того, что заведение разрешило главе государства посидеть внутри, с Зеленским за одним столиком присели еще около 6 человек. Среди них был глава его Офиса Андрей Ермак.
- В кадр попал и главный санитарный врач Виктор Ляшко, однако он к компании за столиком не присоединился – стоял сбоку. Отметим, что он имел полноценное право выписать штраф кофейне, нарушившей правила.
- В самой кофейне уверяют, что посетителей в помещение не пускают, а президента пропустили, потому что "Есть нормы культуры". Мол, держать президента на пороге было бы неприемлемо: "На улице шел дождь, а чиновникам не было куда деваться".
Отрицательная динамика заболеваемости на фоне ослабления карантина
За минувшие сутки, 3 июня, в Украине выявили 588 случаев коронавирусной болезни. Это рекордная за все время пандемии цифра для государства.
Прирост заболевших увеличился на фоне введения в Украине адаптивного карантина. Ляшко прокомментировал и эту ситуацию.
"Мы еще не можем сказать, что это следствие ослабления карантина. Будем отслеживать динамику", – пояснил он.
Поскольку действует адаптивный карантин, решения по более жесткому карантину будут приниматься в регионах в зависимости от их ситуации.