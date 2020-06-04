Не нарушение карантина, а проверка на соблюдение норм. Администрация кофейни в Хмельницком пригласила президента Зеленского в заведение, заверив: работать согласно требованиям Минздрава уже готовы.

В этом убеждает главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, ситуацию с посещением кафе перекрутили. Об этом он рассказал в комментарии Lb.ua.

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Вчера президент встречался с бизнесом, было много вопросов, в том числе и ослабление карантина. Мы шли по центральной улице после обеда, хотели взять кофе возле кафе на вынос. Но один из рестораторов в этом кафе сказал нам: "Мы уже готовы сегодня работать по нормам". Мы зашли в зал посмотреть, реально ли все готово и как оно будет работать,

– пояснил он.

По словам Ляшко, президент захотел убедиться, что проблем нет, если соблюдать все нормы.

Санврач добавил: сам переживал и внимательно следил, как в заведении придерживаются правил Минздрава. Он уточнил: весь персонал работал в масках и перчатках.

"Все прошло гуд. Мы посмотрели и ушли. Президент увидел, как оно может работать – если люди сидят за одним столом, то не более четырех человек (не считая детей). И могут сидеть без масок во время употребления пищи и напитков", – рассказал Ляшко.

Отметим, что за столиком с Зеленским сидело больше, чем 4 человека.

Как Ляшко оправдывал похождение в кафе: видео

В МВД, кстати, обещают с ситуацией разобраться. Заместитель главы МВД Геращенко, в частности, заявил: президент уже как-то платил штраф за нарушение тайны голосования, поэтому если виноват – понесет наказание.

Что говорит президент

Владимир Зеленский заявил, что готов заплатить штраф в случае, если его визит в хмельницкую кофейню признают нарушением карантина.

"Я готов отдать штраф, если я что-то нарушил... Мне сказали, пригласили, я зашел – все там проверили", – коротко объяснил он.

Что известно о нарушении Зеленским карантина:

Зеленский выпил кофе в кафе Хмельницкого 3 июня, когда находился в городе с рабочим визитом.

Кроме того, что заведение разрешило главе государства посидеть внутри, с Зеленским за одним столиком присели еще около 6 человек. Среди них был глава его Офиса Андрей Ермак.

В кадр попал и главный санитарный врач Виктор Ляшко, однако он к компании за столиком не присоединился – стоял сбоку. Отметим, что он имел полноценное право выписать штраф кофейне, нарушившей правила.

В самой кофейне уверяют, что посетителей в помещение не пускают, а президента пропустили, потому что "Есть нормы культуры". Мол, держать президента на пороге было бы неприемлемо: "На улице шел дождь, а чиновникам не было куда деваться".

Отрицательная динамика заболеваемости на фоне ослабления карантина

За минувшие сутки, 3 июня, в Украине выявили 588 случаев коронавирусной болезни. Это рекордная за все время пандемии цифра для государства.

Прирост заболевших увеличился на фоне введения в Украине адаптивного карантина. Ляшко прокомментировал и эту ситуацию.

"Мы еще не можем сказать, что это следствие ослабления карантина. Будем отслеживать динамику", – пояснил он.

Поскольку действует адаптивный карантин, решения по более жесткому карантину будут приниматься в регионах в зависимости от их ситуации.