Не порушення карантину, а перевірка на дотримання норм. Адміністрація кав’ярні у Хмельницькому запросила президента Зеленського до закладу, запевнивши: працювати згідно з вимогами МОЗ вже готові.

У цьому переконує головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За його словами, ситуацію із відвідинами кафе перекрутили. Про це він розповів в коментарі Lb.ua.

Дивіться також Зеленський порушив карантин у кав’ярні: чи загрожує президенту штраф

Вчора президент зустрічався з бізнесом, було багато питань, в тому числі і щодо ослаблення карантину. Ми йшли центральною вулицею після обіду, хотіли взяти кави біля кафе на виніс. Але один з рестораторів в цьому кафе сказав нам: "Ми вже готові сьогодні працювати за нормами". Ми зайшли в зал подивитися, чи реально все готово, і як воно буде працювати,

– пояснив він.

За словами Ляшка, президент захотів переконатися, що проблем нема, якщо дотримуватися усіх норм.

Санлікар додав: сам переймався та уважно слідкував, як у закладі дотримуються правил МОЗ. Він уточнив: весь персонал працював у масках та рукавицях.

"Все пройшло гуд. Ми подивилися і пішли. Президент побачив, як воно може працювати – якщо люди сидять за одним столом, то не більше чотирьох осіб (не рахуючи дітей). І можуть сидіти без масок під час вживання їжі і напоїв", – розповів Ляшко.

Зауважимо, що за столиком із Зеленським сиділо більше, аніж 4 людини.

Як Ляшко виправдовував походеньки в кав'ярню: відео

У МВС, до речі, обіцяють із ситуацією розібратися. Заступник глави МВС Геращенко, зокрема, заявив: президент вже якось сплачував штраф за порушення таємниці голосування, тому якщо винен – понесе покарання.

Що каже президент

Володимир Зеленський заявив, що готовий заплатити штраф у випадку, якщо його візит до хмельницької кав’ярні визнають порушенням карантину.



"Я готовий віддати штраф, якщо я щось порушив… Мені сказали, запросили, я зайшов – усе там перевірили", – коротко пояснив він.

Що відомо про порушення Зеленським карантину:

Зеленський випив кави у кав’ярні Хмельницького 3 червня, коли перебував у місті з робочим візитом.

Окрім того, що заклад дозволив главі держави посидіти всередині, з Зеленським за одним столиком присіли ще близько 6 осіб. Серед них був глава його Офісу Андрій Єрмак.

У кадр потрапив і головний санітарний лікар Віктор Ляшко, однак він до компанії за столиком не приєднався, стояв обабіч. Зауважимо, що він мав повноцінне право виписати штраф кав’ярні, що порушила правила.

У самій кав’ярні запевняють, що відвідувачів у приміщення не пускають, а президента пропустили, бо "є норми культури". Мовляв, тримати президента на порозі було б неприйнятно: "надворі йшов дощ, а посадовці не мали куди дітися".

Негативна динаміка захворюваності на тлі послаблення карантину

За минулу добу, 3 червня, в Україні виявили 588 випадків коронавірусної хвороби. Це рекордна за весь час пандемії цифра для держави.

Приріст хворих збільшився на тлі запровадження в Україні адаптивного карантину. Ляшко прокоментував і цю ситуацію.

"Ми ще не можемо сказати, що це наслідок ослаблення карантину. Будемо відстежувати динаміку", – пояснив він.

Оскільки діє адаптивний карантин, рішення щодо більш жорсткого карантину будуть прийматися в регіонах в залежності від їх ситуації.