Это было довольно больно, – откровенная реакция Данилова на оккупацию Луганска

Алексей Данилов родом из Луганска – политическую карьеру также начинал в родном городе. Когда в 2014 году регион оккупировали пророссийские боевики, пережить это было довольно больно и сложно.

Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил в программе "Первые лица" на 24 канале. Во время оккупации он уже находился в Киеве.

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"Мне было довольно больно за всем этим наблюдать", – сказал Данилов.

Он рассказал, что помогал фронту как мог, но не афишировал этого. Также пробовал общаться с тогдашним председателем Луганской облгосадминистрации Георгием Тукой, однако у того якобы не было желания вести разговор.

Данилов еще в 2007 году прогнозировал войну

. Алексей Данилов в течение 1994-1997 годов был на посту мэра Луганска. Также возглавлял Луганскую облгосадминистрацию в 2005 году.

Еще в 2007 году он заявлял, что Украина движется к войне и потере Крыма. Данилов говорил это и на депутатской фракции, в которую входил.

Не надо было быть гуру, чтобы понимать, что у нас будут проблемы в Донецкой и Луганской области. Надо было просто анализировать, что происходило,

– пояснил Данилов.

"К сожалению, я не мог достучаться ни до кого для того, чтобы они поняли глубину всех процессов", – добавил политик.

Данилов считает, что россияне заранее готовились к оккупации, делали закладки и отправляли своих людей на украинские территории.

"Это вопрос их имперских амбиций, чтобы вернуть нас к себе. Мы прошли определенный Рубикон и это сделать уже будет невозможно", – подчеркнул он.

Премьера интервью состоится во вторник, 6 июля, на 24 канале в 20:00. Выпуск можно будет просмотреть в ютубе.