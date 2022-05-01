Это было бы очень и очень больно для России – Фурса об эмбарго на нефть и газ

Эмбарго на российскую нефть и газ может сильно ударить по России. Однако это решение существенно отразится и на Западе.

Об этом в эфире 24 канала рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, Россия может остановить поставки газа еще до возможного решения Запада.

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Может быть "постепенное эмбарго", – Фурса

"Эмбарго было бы очень и очень болезненно для России, если его введут. Надеюсь, что Россия объявит именно эмбарго на газ, что Путин выполнит свое обещание – остановит поставки газа тем странам, которые не платят в рублях", – сказал Фурса.

Инвестиционный банкир объяснил, что нефтяное эмбарго важнее, ведь на нефть приходится втрое больше доходов российского бюджета, чем на газ.

Теоретически, может быть так называемое постепенное эмбарго, когда каждая страна сама решает, берет на себя обязательство – отказаться от определенного договора и на определенное время от российской нефти,

– отметил Сергей Фурса.

Он добавил, что проблема с эмбарго, то, чего боится Запад – это рост цен на нефть. В результате Россия может не так много потерять, даже если будет продавать меньше.

Эмбарго для российского газа и нефти: последние новости

1 мая появилась информация о том, что Германия поддержала введение эмбарго на российскую нефть в рамках нового пакета санкций.

В то же время, Европейский Союз планирует отказаться от нефти страны-террористки до конца 2022 года.

Кроме того, Финляндия готовится приостановить поставки газа из России уже в мае – страна не собирается платить за газ в рублях.

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