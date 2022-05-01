Про це в ефірі 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, Росія може зупинити постачання газу ще до можливого рішення Заходу.

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Може бути "поступове ембарго", – Фурса

"Ембарго було б дуже і дуже болюче для Росії, якщо його запровадять. Сподіваюсь, що Росія оголосить саме ембарго на газ, що Путін виконає свою обіцянку – зупинить постачання газу тим країнам, які не платять в рублях", – сказав Фурса.

Інвестиційний банкір пояснив, що нафтове ембарго важливіше, адже на нафту приходиться втричі більше доходів російського бюджету, ніж на газ.

Теоретично, може бути так зване поступове ембарго, коли кожна країна сама вирішує, бере на себе зобов'язання – відмовитись від певного договору і на певний час від російської нафти,

– зазначив Сергій Фурса.

Він додав, що проблема з ембарго, власне те, чого боїться Захід – це зростання цін на нафту. В результаті цього Росія може не так багато втратити, навіть якщо продаватиме менше.

Ембарго для російського газу та нафти: останні новини

1 травня з'явилась інформація, що Німеччина підтримала введення ембарго на російську нафту у межах нового пакету санкцій.

Водночас Європейський Союз планує відмовитися від нафти країни-терористки до кінця 2022 року.

Крім того, Фінляндія готується припинити постачання газу з Росії вже у травні – країна не збирається платити за газ у рублях.

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