Это было не быстро, – Невзоров объяснил, как получил украинский паспорт

Российский журналист Александр Невзоров и его супруга Лидия Невзорова получили гражданство Украины. По его словам, это произошло не быстро.

Об этом Невзоров рассказал 24 каналу. Указ о получении гражданства подписал Владимир Зеленский.

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"Это было не быстро. Решение приняли не сегодня и не вчера, а тогда, когда положение на фронте было труднее, когда еще не было понятно, что в этой войне безусловно победит Украина. Я бы не "примазывался" к чужой победе", – отметил журналист.

По словам Невзорова, в ситуации с получением гражданства все было непросто.

Тем, кто с настороженностью отнесся к получению мною украинского гражданства, я могу сказать: если вы доверяете Зеленскому, то доверьтесь ему и в этом вопросе,

– добавил журналист.

Что известно о Невзорове

Александр Невзоров – известный российский блогер и журналист. В 1993 – 2007 годах был депутатом Госдумы.

У Невзорова достаточно неоднозначная репутация. Его программа "600 секунд" была едва ли не самой рейтинговой на российских телеэкранах. В 2012 году на выборах президента России Невзоров даже был доверенным лицом Владимира Путина.

Следует заметить, что журналист решительно осуждает войну России против Украины. Напомним, что 22 марта российский следственный комитет возбудил уголовное производство против Невзорова из-за того, что он рассказывал о нападении российских оккупантов на роддом в Мариуполе.

Басманный суд Москвы 6 мая заочно арестовал журналиста по уголовному делу о распространении так называемых "фейков" об армии России. В настоящее время он находится за границей.

Овдиенко объяснил стрим с Невзоровым

Часть украинцев в соцсетях подвергли критике информацию о получении Невзоровым гражданства. Артем Овдиенко объяснил, почему пообщался с журналистом.

Ведущий 24-го канала акцентировал, что имеет активную проукраинскую позицию и принципиально не общается с "хорошими россиянами". Впрочем, по словам Овдиенко, Невзорова из этого списка можно вычеркнуть. Как заметил ведущий, "хорошие россияне" переводят всю вину за войну в Украине на Путина.

"У Невзорова риторика другая – он во всем винит россиян. Следовательно, он не "хороший россиянин". Именно поэтому я с ним и общался", – добавил Овдиенко.

Стрим Артема Овдиенко и Александра Невзорова: смотрите видео