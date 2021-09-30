Детали от Эрдогана

Анкара была вынуждена купить российские С-400. Об этом президент Турции заявил в интервью.

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Эрдоган уверен, что соглашение с Россией стоило тех недоразумений с США, которые возникли в результате.

Мы можем усиливать нашу оборону так, как нам хочется,

– отметил турецкий лидер.

Он отверг предположения о том, что приобретение С-400, способных сбивать самолеты стран НАТО, ослабили Альянс.

Эрдоган заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг, и 45-ый президент США Дональд Трамп подтвердили право Турции самостоятельно выбирать поставщиков оружия.

Справка. ЗРК С-400 – это российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для уничтожения всех современных средств воздушно-космического нападения. Этот ЗРК имеет ключевую роль в концепции "Зона запрета доступа". Согласно ей, войска НАТО не могут находиться в радиусе запрещенной зоны без риска нанесения им ущерба.

Детали скандала с закупкой российского оружия