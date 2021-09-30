Детали от Эрдогана
Анкара была вынуждена купить российские С-400. Об этом президент Турции заявил в интервью.
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Эрдоган уверен, что соглашение с Россией стоило тех недоразумений с США, которые возникли в результате.
Мы можем усиливать нашу оборону так, как нам хочется,
– отметил турецкий лидер.
Он отверг предположения о том, что приобретение С-400, способных сбивать самолеты стран НАТО, ослабили Альянс.
Эрдоган заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг, и 45-ый президент США Дональд Трамп подтвердили право Турции самостоятельно выбирать поставщиков оружия.
Детали скандала с закупкой российского оружия
- В 2017 году Россия и Турция заключили соглашение о приобретении C-400.
- Тогда Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями. Так как Турция входит в НАТО, однако оружие покупает в ее стратегического оппонента – России.
- Когда Турция получила первую партию ЗРК, США исключили страну из программы поставки современных самолетов F-35.
- В декабре 2020 года Вашингтон ввел санкции против оборонпрома Турции.