Деталі від Ердогана

Анкара була вимушена купити російські С-400. Про це президент Туреччини заявив у інтерв'ю.

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Ердоган впевнений, що угода з Росією коштувала тих непорозумінь з США, які виникли в результаті.

Ми можемо посилювати нашу оборону так, як нам хочеться,

– наголосив турецький лідер.

Він відкинув припущення про те, що придбання С-400, здатних збивати літаки країн НАТО, послабили Альянс.

Ердоган заявив, що генсек НАТО Єнс Столтенберг, і 45-ий президент США Дональд Трамп підтвердили право Туреччини самостійно вибирати постачальників зброї.

Довідка. ЗРК С-400 – це російська зенітна ракетна система великої і середньої дальності. Вона призначена для знищення всіх сучасних засобів повітряно-космічного нападу. Цей ЗРК має ключову роль у концепції "Зона заборони доступу". Згідно з нею, війська НАТО не можуть перебувати у радіусі забороненої зони без ризику завдання їм шкоди.

Деталі скандалу із закупівлею російської зброї