Это – чистое зло, – США об обстреле Россией гуманитарных коридоров

Российские военные продолжают нарушать все нормы международного права. Захватчики обстреливают мирных жителей и гуманитарные коридоры.

В Соединенных Штатах уже осудили подобные действия оккупантов. Об этом сообщил глава миссии США в ОБСЕ Майкл Карпентер во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 7 марта.

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В субботу и воскресенье Россия согласилась открыть гуманитарные коридоры из Волновахи и Мариуполя, но затем разбомбила выездную дорогу как раз в тот момент, когда мирные жители уезжали. Это – чистое зло,

– сказал дипломат.

Американский посол также назвал "верхом цинизма" сделанное Россией предложение по поводу того, чтобы украинцы спасались от российской агрессии, отправляясь гуманитарными коридорами к государству-террористу.

Россияне обстреляли гуманитаный коридор

В Мариуполе 6 марта должен заработать гуманитарный коридор.

Однако этого не произошло, потому что захватчики в очередной раз нарушили все договоренности.

Оккупационные войска открыли огонь и помешали начать работу

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