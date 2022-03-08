У Сполучених Штатах вже засудили такі дії окупантів. Про це повідомив заявив очільник місії США в ОБСЄ Майкл Карпентер під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 7 березня.
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У суботу та неділю Росія погодилася відкрити гуманітарні коридори з Волновахи та Маріуполя, але потім розбомбила виїзну дорогу якраз в той момент, коли мирні жителі виїжджали. Це – чисте зло,
– сказав дипломат.
Американський посол також назвав "верхом цинізму" зроблену Росією пропозицію щодо того, аби українці рятувалися від російської агресії, вирушаючи гуманітарними коридорами до держави-терориста.
Росіяни обстріляли гуманітарний коридор
- У Маріуполі 6 березня повинен був запрацювати гуманітарний коридор.
- Проте, цього не сталося, бо загарбники вкотре порушили всі домовленості.
- Окупаційні війська відкрили вогонь і завадили розпочати роботу
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