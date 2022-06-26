Это "добровольцы", – военный эксперт объяснил скрытую мобилизацию в России
Генеральное управление разведки Украины сообщает, что Россия проводит скрытую мобилизационную компанию. Хотя стране-агрессорке и не хватает человеческого ресурса, однако, пока она его исправно пополняет.
Об этом 24 каналу сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев . Он объяснил, как проходит процесс скрытой мобилизации в России.
Обратите внимание : Бо одноразовые: в России решили заплатить добровольцам втрое меньше, чем обещали
Мобилизационный резерв
На временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей сейчас действительно прибывают военные из страны-агрессорки – около 1,5 тысяч человек каждую неделю. Это так называемые "добровольцы",
– отметил Снегирев.
Кроме того, он отметил, что также есть так называемые "казачьи отряды" – это донское, оренбургское, астраханское и кубанское казачество. По его оценкам, в настоящее время их насчитывается около 5 тысяч человек.
"Это и есть тот мобилизационный резерв, о котором говорят, называя его скрытой мобилизацией", – отметил Снегирев.
В России нет человеческого резерва
По его словам, сейчас у страны-агрессорки действительно большие проблемы с наличием человеческого резерва. В Луганской области, в частности вблизи Северодонецка и Лисичанска, сосредоточено около 60 батальонно-тактических групп врага.
"Учитывая то, что общее количество российских батальонно-тактических групп, участвующих в войне с Украиной, примерно 106, можно говорить, что это значительное количество. Человеческого резерва в России действительно нет", - подчеркнул Снегирев.
Заставляют воевать украинцев
Как он отметил, россияне компенсируют его благодаря принудительно мобилизованным гражданам Украины – жителям временно оккупированных территорий. В то же время возраст так называемой "мобилизации" был увеличен до 65 лет.
Читайте также Сосредотачиваются на Лисичанске: кафиры опрокидывают мобилизованных с Донбасса, но те бунтуют
Кроме того, военный эксперт добавил, что россияне пополняют численность войск добровольцами. А также участниками частных военных компаний, например, вагнеровцами.
Снегирев объяснил скрытую мобилизацию в России: смотрите видео
Скрытая мобилизация в России: последние новости
- Советник главы МВД Ростислав Смирнов отметил, что в России активно проходит скрытая мобилизация , чтобы пополнить "пушечное мясо". Однако он подчеркнул, что объявить полномасштабный призыв Кремля просто не может.
- Военный эксперт Петр Черник заявил, что России могут попытаться объявить массовую мобилизацию, хотя пока Путин не принял такого решения. В то же время, катализатором этого могут стать успехи украинских защитников на фронте.
- Из-за безумных потерь на войне с Украиной в госдуме России додумались разрешить службу по контракту сразу после призыва в армию. То есть кремлевские чиновники подразумевают пополнять "2 армию мира" юношами, которые только окончили школу.