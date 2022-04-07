Это в его стиле, – белорусский журналист предположил, может ли Лукашенко предать Путина

Беларусь в войне России против Украины выступила в роли плацдарма для наступления и обстрелов. Однако не стоит делать невозможным то, что белорусский диктатор может предать главу Кремля.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал белорусский журналист Валерий Калиновский. По его словам, подобная измена полностью в стиле Александра Лукашенко.

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Белорусский журналист: Сейчас их многое связывает

Калиновский отметил, что пока об измене Путину со стороны Лукашенко не стоит говорить. Мол, сейчас, скорее всего, не произойдет того, что самопровозглашенный президент Беларуси начнет перекладывать ответственность на главу Кремля, хотя впоследствии это вполне возможно.

Думаю, что через некоторое время, если Путин совсем ослабнет, он наверняка так будет делать. Это в его стиле,

– допустил журналист.

Также он отметил, что хотя сейчас измены Лукашенко не следует ожидать, ведь на территории Беларуси все-таки находятся российские войска, а значит, между диктаторами очень большая связь.

"Какие-то экономические преференции. Многое их (Путина и Лукашенко – 24 канал) связывает, в частности, военные преступления", – добавил Калиновский.

Калиновский предположил измену в отношениях Лукашенко и Путина: смотрите видео (начало темы с 5:05)