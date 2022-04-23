Федоров признался, что у него нет слов. Среди погибших – 3-месячный младенец.

Отметьте Сначала все бежали в панике, а потом помогали тушить пожар, – очевидцы об обстреле Одессы

Это геноцид нашего народа русскими оккупантами,

– заявил министр.

Уголовное производство уже открыто

Офис генпрокурора вечером 23 апреля сообщил, что уголовное производство из-за трагедии в Одессе уже было открыто.

В результате ракетного удара по жилому дому, по предварительным данным, погибли 8 человек. Кроме того, 18 человек пострадали.

Владимир Зеленский рассказал, что Россия выпустила по Одессе 7 ракет. Из них 2 – удалось сбить.

Трагедия произошла накануне Пасхи. Президент отметил, что "такие у нас пасхальные дни".

Среди погибших – 3-месячный младенец. Зеленский подчеркнул, что когда началась война, ребенку был всего месяц.

Федоров показал кадры из одесского дома, в который попала ракета: смотрите видео

Важно – Зеленский об обстреле Одессы: смотрите видео