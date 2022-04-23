Федоров признался, что у него нет слов. Среди погибших – 3-месячный младенец.
Отметьте Сначала все бежали в панике, а потом помогали тушить пожар, – очевидцы об обстреле Одессы
Это геноцид нашего народа русскими оккупантами,
– заявил министр.
Уголовное производство уже открыто
- Офис генпрокурора вечером 23 апреля сообщил, что уголовное производство из-за трагедии в Одессе уже было открыто.
- В результате ракетного удара по жилому дому, по предварительным данным, погибли 8 человек. Кроме того, 18 человек пострадали.
- Владимир Зеленский рассказал, что Россия выпустила по Одессе 7 ракет. Из них 2 – удалось сбить.
- Трагедия произошла накануне Пасхи. Президент отметил, что "такие у нас пасхальные дни".
- Среди погибших – 3-месячный младенец. Зеленский подчеркнул, что когда началась война, ребенку был всего месяц.
Федоров показал кадры из одесского дома, в который попала ракета: смотрите видео
Важно – Зеленский об обстреле Одессы: смотрите видео