Федоров зізнався, що у нього немає слів. Серед загиблих – 3-місячне немовля.
Зауважте Спершу всі тікали у паніці, а потім допомагали гасити пожежу, – очевидці про обстріл Одеси
Це геноцид нашого народу російськими окупантами,
– заявив міністр.
Кримінальне провадження вже відкрили
- Офіс генпрокурора увечері 23 квітня повідомив, що кримінальне провадження через трагедію в Одесі вже відкрили.
- Внаслідок ракетного удару по житловому будинку, за попередніми даними, загинули 8 людей. Окрім того, 18 людей постраждали.
- Володимир Зеленський розповів, що Росія випустила по Одесі 7 ракет. З них 2 – вдалося збити.
- Трагедія сталася напередодні Великодня. Президент зауважив, що "отакі у нас великодні дні".
- Серед загиблих – 3-місячне немовля. Зеленський наголосив, що коли почалася війна, дитині був лише місяць.
Федоров показав кадри з одеського будинку у який поцілила ракета: дивіться відео
Важливо – Зеленський про обстріл Одеси: дивіться відео