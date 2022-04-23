Федоров зізнався, що у нього немає слів. Серед загиблих – 3-місячне немовля.

Зауважте Спершу всі тікали у паніці, а потім допомагали гасити пожежу, – очевидці про обстріл Одеси

Це геноцид нашого народу російськими окупантами,

– заявив міністр.

Кримінальне провадження вже відкрили

Офіс генпрокурора увечері 23 квітня повідомив, що кримінальне провадження через трагедію в Одесі вже відкрили.

Внаслідок ракетного удару по житловому будинку, за попередніми даними, загинули 8 людей. Окрім того, 18 людей постраждали.

Володимир Зеленський розповів, що Росія випустила по Одесі 7 ракет. З них 2 – вдалося збити.

Трагедія сталася напередодні Великодня. Президент зауважив, що "отакі у нас великодні дні".

Серед загиблих – 3-місячне немовля. Зеленський наголосив, що коли почалася війна, дитині був лише місяць.

Федоров показав кадри з одеського будинку у який поцілила ракета: дивіться відео

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