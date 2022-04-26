"Это геноцид украинцев": место разрушенного ракетой дома в Одессе посетили конгрессмены США

Члены Конгресса США Тим Уолберг и Виктория Спартц посетили жилой дом в Одессе, разрушенный российской ракетой. Они ознакомились с масштабами удара.

Сегодня в Одессе еще ликвидируют разрушение дома. Мэр Одессы Геннадий Труханов подчеркнул, что Россия несет с собой смерть и разрушение.

К теме Силы ПВО утром сбили летевшую на Одесщину ракету оккупантов: другая упала в море

Американская делегация назвала действия россиян геноцидом

Конгресвумен Спартц призналась, что родом из Украины и невероятно гордится своими соотечественниками.

Это не война армий или военных, это убийство людей, геноцид украинского народа. Но сам народ, как бы ни пытались его подавить, становится сильнее. Украинцы выиграют эту войну, потому что имеют дух борцов,

– сказала она.

Спартц добавила, что Украина должна выиграть войну, потому что не она ее начинала. А у агрессора есть только злые намерения.

Реакция президента на обстрел Одессы: смотрите видео