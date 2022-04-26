Сьогодні в Одесі ще ліквідовують руйнування будинку. Мер Одеси Геннадій Труханов підкреслив, що Росія несе з собою смерть і руйнування.

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Американська делегація назвала дії росіян геноцидом

Конгресвуменка Спартц зізналась, що вона родом із України та неймовірно пишається своїми співвітчизниками.

Це не війна армій чи військових, це вбивство людей, геноцид українського народу. Але сам народ, хоч би як його намагалися придушити, стає сильнішим. Українці виграють цю війну, бо мають дух борців,

– сказала вона.

Спартц додала, що Україна має виграти війну, бо не вона її починала. А в агресора є лише злі наміри.

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