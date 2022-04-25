Підрозділи протиповітряної оборони вдало збили ворожу ракету. Інша ракета, яка летіла на Одесу, не долетіла – неякісний снаряд впав у море.

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Раніше, 23 квітня, одна з ворожих ракет впала на житловий будинок в Одесі. Загинуло 8 людей, серед яких – 3-місячне немовля. Та цього разу обійшлося без жертв – обидві ракети, які летіли до міста, не досягли своїх цілей.

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