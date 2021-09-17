Это игра на затягивание процесса, – Жернаков о ситуации вокруг судебной реформы

В Офисе Президента 16 сентября состоялась рабочая встреча по судебной реформе с парламентариями, председателями Совета судей и Верховного Суда, а также послами G7. Немало людей приложили к этому много усилий, впрочем судьи ничего конкретного не пообещали.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучил председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков. Он убежден, что президент Владимир Зеленский должен "дожать" судей и войти в историю с реформой, иначе Украина будет и впредь на последний местах в международных рейтингах.

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"Это все – игра на затягивание процесса, чтобы успеть "убить" в Конституционном Суде реформу Зеленского, как это было 2 года назад", – заявил Жернаков.

Справедливость для украинцев

По словам юриста, в украинских судах происходят ужасные вещи. Судьи держат невинных людей за решеткой, а на черное говорят белое. Поэтому президенту нужно не прятаться за решением судов, а взять ответственность на себя.

Мне это похоже на попытку Офиса Президента отмежеваться от проблемы, сказать, что судьи ничего не делают. Политическая ответственность – на президенте Зеленском,

– отметил Жернаков.

Он добавил, что обычные люди не будут разбираться, кто из судей или институтов не выполнил свое обещание или то, что предусмотрено законом. Они будут помнить, кто был президентом и что именно он не добился справедливости для украинского народа.

Председатель правления Фонда DEJURE отметил, что все те, кто не является источником проблемы, уже выполнили свою роль во внедрении судебной реформы. Президент внес законопроект, который проголосовала Верховная Рада, а международные партнеры представили своих кандидатов до этического Совета. Следовательно, все остановилось именно на судьях.

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