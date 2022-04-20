Это их моральный долг, – Зеленский об оружии от партнеров, которого ждет Украина

Владимир Зеленский подчеркнул, что несправедливо, что Украина должна и дальше просить оружие у партнеров. Ведь его хранят на складах, а нам вооружение нужно немедленно.

Государства должны предоставить Украине оружие. Ведь это их моральная обязанность.

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Если у них есть оружие, которое нужно Украине здесь и сейчас, если у них есть боеприпасы, которые необходимы нам здесь и сейчас, то это их прежде всего моральная обязанность – помочь защитить свободу,

– подчеркнул президент.

Он отметил, что мир должен помочь спасти украинцев.

Заметим, ранее Зеленский обнародовал конкретный перечень оружия, в котором нуждается украинское войско для защиты от российских оккупантов. Речь идет об артиллерийских установках и боеприпасах, реактивных системах залпового огня, БТРах, танках, системах ПВО и боевой авиации.

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