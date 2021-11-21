Глава польского правительства подчеркнул, что еще одним инструментом российской агрессии является энергетический кризис в Европе. Его создали "руками" "Газпрома".

Важно Хотят взять Украину в кольцо: показали карту путей, откуда Россия может напасть

Растет присутствие российских войск вокруг Украины, в Беларуси, вдоль российско-белорусской границы, а также в Калининградской области. Это присутствие является инструментом, который можно использовать для прямой атаки,

– подчеркнул Моравецкий.

Россия готовит нападение на Украину, – разведка

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия может напасть на Украину уже в начале 2022 года. Для этого она стянула около 92 тысяч военных к нашим границам.

Атака может предусматривать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки с десантными ударами на Востоке, десантными нападениями в Одессе и Мариуполе, а также меньшим вторжением через Беларусь. Нападение может стать масштабнее, чем то, которое Россия совершила в 2014 году. Сейчас Киев просчитывает различные сценарии вторжения России.

Предупреждение о российском вторжении от партнеров