Это катастрофа для городов, – Львов призывает Раду не голосовать за градостроительную реформу

Во Львове призвали Верховную Раду не голосовать за градостроительную реформу. Местная власть считает, что инициатива поставит точку на реформе децентрализации, а также создает благоприятные условия для коррупции.

Законопроект не выдерживает критики от архитекторов, специалистов в градостроительной сфере и местных чиновников. Об этом заявил заместитель городского главы по градостроительству Львовского городского совета Любомир Зубач.

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Зубач убежден, что проект обусловит коррупцию

Чиновник считает, что документ не устранит коррупционные риски, а создает еще более благоприятные условия для коррупции. По его словам, относительно этого есть вывод Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Инициатива препятствует децетрализации

По словам Зубача, этот законопроект "ставит точку на реформе децентрализации". Поэтому Львовский городской совет на пленарном заседании принял обращение к главе Верховной Рады не голосовать законопроект № 5655 во втором чтении. Взамен предлагают провести консультации и написать альтернативный закон по реализации градостроительной реформы в Украине.

Политик возмущается из-за нормы о частном градостроительном контроле.

Когда застройщик будет снимать какую-то частную контору, которой будет платить средства, чтобы она его контролировала! Что касается безопасности – как можно вводить в эксплуатацию дом через электронную систему. И при этом ни один специалист не будет выезжать на место стройки,

– сказал Зубач.

Он также обратил внимание на несоблюдение всех требований безопасности. В целом Зубач резюмировал, что проект выстраивает централизованную систему, которая будет работать в интересах застройщиков во главе с Минрегионстроем. При этом органы местного самоуправления и общины потеряют рычаги влияния на всех звеньях процесса строительства.

Он подчеркнул: если законопроект поддержат, то это будет катастрофа для городов.

Что известно о законопроекте №5655

Инициатива расширяет возможности Единой государственной электронной системы в сфере строительстве и минимизирует бумажный документооборот.

Кроме того, должны пересмотреть систему градостроительного контроля и упростить регистрацию прав на использование подготовительных и строительных работ.

Также планируют разграничить полномочия органов власти, местного самоуправления и юридических лиц.

В первом чтении парламент одобрил законопроект 1 июля 2021 года.

Текст поста Любомира Зубича:

Львов призывает Верховную Раду не голосовать за так называемую градостроительную реформу!

Законопроект о так называемой градостроительной реформе не выдерживает никакой критики ни со стороны архитекторов, ни со стороны специалистов в градостроительной сфере, ни у представителей местного самоуправления. Вместо того, чтобы устранить коррупционные риски, документ создает еще более благоприятные условия для коррупции. И об этом есть вывод Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. А еще – этот законопроект фактически ставит точку на реформе децентрализации.

Именно поэтому Львовский городской совет на пленарном заседании приняла обращение к главе Верховной Рады не голосовать законопроект № 5655 во втором чтении, а провести консультации и написать альтернативный закон по реализации градостроительной реформы в Украине.

Чего только стоит норма о частном градостроительном контроле, когда застройщик будет снимать какую-то частную контору, которой будет платить средства, чтобы она его контролировала! Вдумайтесь, какой это нонсенс!

Что касается безопасности – как можно вводить в эксплуатацию дом через электронную систему. И при этом ни один специалист не будет выезжать на место стройки, чтобы хотя бы посмотреть, построено ли здание, которое сдается в эксплуатацию. Уже молчу о том, соблюдены ли все требования безопасности.

Ну и если подытожить – принятый в первом чтении законопроект № 5655 выстраивает централизованную систему, которая будет работать в интересах застройщиков во главе с Минрегионстроем. Органы же местного самоуправления и общины в целом потеряют рычаги влияния на всех звеньях процесса строительства. И если народные депутаты таки решатся проголосовать – это будет не просто грустно, это будет катастрофа для городов.

Может и хотели, как лучше, но получилось, как всегда...