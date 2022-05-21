Это ключевая задача для США, – Пойта объяснил, почему Байден сосредоточился и на Азии

Американский президент Джо Байден отправляется в Азиатское турне. Этот регион для США достаточно актуален длительное время.

В последние годы ключевая роль в противодействии Китаю приходилась именно на азиатско-тихоокеанский регион. Об этом 24 канала рассказал руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона ЦГАКР Юрий Пойта.

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Вызовы КНР для США имеют стратегический масштаб.

По его словам, в одном из законопроектов, разработанных и готовящихся к принятию в США, говорится о том, как отвечать на вызовы Китая. Документ имеет около 500 – 600 страниц и в нем фактически не упоминается о европейском регионе.

Основные мероприятия, которые будут осуществлять США для усиления и усиления союзников, касаются как раз азиатско-тихоокеанского региона. Взаимодействие с партнерами в этом регионе является для США ключевой задачей,

– подчеркнул Пойта.

Для Соединенных Штатов Америки вызовы со стороны Китая имеют стратегический масштаб . Они долгосрочны. Это подтверждается как в Пекине, так и в Вашингтоне.

Новый этап отношений

Между США и Китаем начался новый этап отношений – долгосрочная стратегическая конкуренция. Она будет длиться не менее нескольких десятков лет.

Поэтому в настоящее время США максимально к этому готовятся – и внутри страны, и в координации с альянсами.

– объяснил эксперт.

Он отметил, что турне Байдена лежит в тренде политики по усилению координации с альянсами, их способности к ответу на угрозы со стороны КНР.

"Азиатско-тихоокеанский регион сейчас является основным"

Китай является одной из величайших экономик мира. Он достаточно интенсивно развивает свои вооруженные силы; технологический сектор; те отрасли, которые позволят КНР проводить военные операции за пределами национальных территорий. Это все как раз то, чем сейчас занимаются США.

"Поэтому мы наблюдаем, что азиатско-тихоокеанский регион сейчас является основным и как раз на него всегда было больше внимания", - отметил Пойта.

Для США важны 2 региона

Относительно европейского региона внимания было меньше. Однако ситуация изменилась после полномасштабного вторжения России.

Если бы государство-агрессор восстановило свое влияние в Украине, оно фактически смогло бы изменить архитектуру безопасности в европейском регионе и значительно уменьшить влияние США в Европе, создав "раскол" и усилив стратегическую автономию Евросоюза, которой добивается и США, и КНР.

– подчеркнул Пойта.

Оба региона для США достаточно важны. Потери каких-либо позиций, проигрыш Вашингтона, например, в европейском регионе по поводу российско-украинской войны, будет значительно влиять и на позиции в азиатском регионе.

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