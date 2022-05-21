Останні роки ключова роль у протидії Китаю припадала саме на азійсько-тихоокеанський регіон. Про це 24 каналу розповів керівник секції Азійсько-тихоокеанського регіону ЦДАКР Юрій Пойта.
Також читайте Ердоган дуже хоче зустрітися з Байденом, щоб розв'язати проблеми, – Куса
Виклики КНР для США мають стратегічний масштаб
За його словами, в одному із законопроєктів, який розробили і готують до ухвалення у США, мовиться про те, як відповідати на виклики Китаю. Документ має приблизно 500 – 600 сторінок і в ньому фактично не згадується про європейський регіон.
Основні заходи, які здійснюватимуть США для свого посилення і посилення союзників, стосуються якраз азійсько-тихоокеанського регіону. Взаємодія з партнерами в цьому регіоні є для США ключовим завданням,
– наголосив Пойта.
Для Сполучених Штатів Америки виклики зі сторони Китаю мають стратегічний масштаб. Вони є довгостроковими. Це підтверджують як у Пекіні, так і у Вашингтоні.
Новий етап відносин
Між США так Китаєм розпочався новий етап відносин – довгострокова стратегічна конкуренція. Вона триватиме не менше, ніж декілька десятків років.
Тому наразі США максимально до цього готуються – і всередині країни, і в координації з альянсами,
– пояснив експерт.
Він відзначив, турне Байдена лежить у тренді політики щодо посилення координації з альянсами, їхньої спроможності до відповіді на загрози зі сторони КНР.
"Азійсько-тихоокеанський регіон наразі є основним"
Китай є однією із найбільших економік світу. Він досить інтенсивно розвиває свої збройні сили; технологічний сектор; ті галузі, які дозволять КНР проводити військові операції за межами національних територій. Це все якраз те, чим зараз займаються США.
"Тому ми спостерігаємо, що азійсько-тихоокеанський регіон наразі є основним і якраз на нього завжди було найбільше уваги", – відзначив Пойта.
Для США важливі 2 регіони
Щодо європейського регіону уваги було менше. Однак ситуація змінилася після повномасштабного вторгнення Росії.
Якби держава-агресорка відновила свій вплив в Україні, вона фактично змогла б змінити архітектуру безпеки в європейському регіоні і значно зменшити вплив США в Європі, створивши "розкол" і посиливши стратегічну автономію Євросоюзу, якої домагається і США, і КНР,
– наголосив Пойта.
Обидва регіони є для США досить важливими. Втрати якихось позицій, програш Вашингтону, наприклад, в європейському регіоні щодо російсько-української війни, значно впливатиме і на позиції в азійському регіоні.
Варто переглянути – Вашингтон хоче бачити стратегічну поразку Росії: дивіться відео