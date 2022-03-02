"Это конец": харьковчане продолжают делиться видео разбомбленных квартир

Российские военные непрерывно обстреливают гражданские районы Харькова. В результате обстрелов – много жертв и разрушенных домов.

Жители Харькова публикуют видео разбомбленных улиц и домов, которые охватил пожар.

Стоит внимания Все в огне: последствия ужасного обстрела в Харькове

Также они выставляют видео из собственных домов, где не так давно царила мирная жизнь, которую Россия уничтожила своим кровавым вторжением. Разрушено все!

Видео разбомбленных квартир

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