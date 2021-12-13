Это крайние вещи, – Стефанчук о возможности введения чрезвычайного или даже военного положения

Руслан Стефанчук заявил, что в законодательстве четко регламентированы, какие угрозы может повлечь за собой введение в Украине чрезвычайного или военного положения. Однако, по его словам, это крайние вещи.

Глава Рады отметил, что во многих странах Европейского Союза они активно применяются.

Читайте также Испания предостерегла ЕС от шагов, которые могут вызвать эскалацию со стороны России

Он привел пример пандемии коронавируса и подчеркнул, что в любом случае ситуация будет контролироваться, и в случае необходимости, украинский парламент готов собраться, работать 24/7 и принять соответствующие решения по той процедуре, которая определена в законе.

Эти вопросы четко регламентированы законодательством. Я бы очень не хотел, чтобы мы в заголовках новостей начинали пугать людей возможностью введения чрезвычайного или военного положения, потому что это крайние вещи, которые могут применяться в государстве,

– сказал Руслан Стефанчук.

Народный депутат также добавил, что сейчас в мире целый ряд вызовов, которые спрогнозировать невозможно.

Войска России на границе Украины

Осенью 2021 года в американских СМИ писали о стягивании Россией войск к границе с Украиной и угрозе полномасштабного вторжения. Позже эту информацию подтвердил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

По его словам, Россия может начать полномасштабную войну уже в январе – феврале 2022 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у наших границ дислоцируются более 94 тысяч российских военных. И по его словам, они могут начать наступление уже этой зимой.

Блог VETERANO о том, как Россия пугает наступлением: смотрите видео

Вопрос введения чрезвычайного или военного положения стал актуален с момента, как Россия начала стягивать свои войска и технику к границам Украины.