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Это личная ответственность Авакова, – Гнап об изменении маршрута в деле Шеремета

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Арсен Аваков
Арсен Аваков / Getty Images

Полиция, изменив маршрут в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, пытается сфабриковать доказательства и поскорее завершить расследование.

Это свидетельствует о том, что до этого момента не было собрано надлежащих доводов причастности подозреваемых к убийству, а все дело несет политический характер. Об этом в эфире 24 канала в программе "Политанатомия" рассказал журналист Дмитрий Гнап, который лично изучал записи с камер и проводил журналистское расследование по этому делу.

Детали Дело Шеремета: полиция намеренно изменила маршрут подозреваемых, чтобы вписать в свою версию

"Это непосредственная ответственность Авакова"

По его словам, полиция пытается "натянуть сову на глобус" ради того, чтобы побыстрее избавиться от этого дела и передать его в суд.

Гнап напомнил: президент Зеленский на недавней пресс-конференции сказал, что расследование об убийстве Павла Шеремета – это личная ответственность господина Авакова, и собственно от хода этого расследования будет зависеть его судьба и пребывание на должности министра.

Поэтому можно сказать, что вот такое "расследование" – это непосредственная ответственность министра Авакова. И то, что сейчас следствие начало подтягивать "за уши" доказательства, подчищать то, что не было сделано или было сделано с ошибками – говорит о том, что это дело политическое. Аваков пытается сохранить свое кресло,
– отметил Гнап.

Он добавил, что все это свидетельствует о том, что доказательства не были собраны. "Полиция пытается сложить вместе имеющиеся доказательства. Но поскольку они не стыкуются, их пытаются сфабриковать", – пояснил Гнап.

"Попытки вложить материал в ранее задуманные рамки"

Мнение журналиста в программе "Политанатомия" подтвердил и адвокат одной из подозреваемых Яны Дугарь Денис Ломанов. Он отметил, что Уголовно-процессуальный закон позволяет изменять подозрение, однако в таких попытках заметны попытки тот материал, который существует, вложить в определенные ранее задуманные рамки.

"За все время досудебного следствия нам почти не было предоставлено никаких новых доказательств, кроме того, когда предъявлялось первое подозрение, что произошло 13 декабря 2019 года. В то же время нами, как стороной защиты, был собран очень большой объем материалов, доказывающих непричастность подозреваемых к этому преступлению", – рассказал адвокат.

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Что известно о подмене маршрута

  • В фильме "Убийство Павла" журналисты, в частности Дмитрий Гнап, показали видео с камер наблюдения, которые ранее не показывала полиция. На брифинге в декабре 2019 года, когда глава МВД Арсен Аваков объявил о новых задержанных по делу Шеремета, показали именно этот маршрут.
  • На сегодня, следователи опубликовали текст подозрения, который гласит: "После этого Кузьменко и Антоненко оставили место парковки автомобиля Шеремета (...) в дальнейшем через дворы вернулись на ул. О. Гончара, где через переулок Чеховский свернули в квартал между улицами Бульварно-Кудрявская и Гончара", – говорится в тексте подозрения. Журналисты же показали видео с камер наблюдения, подтверждающие, что маршрут подозреваемых не соответствует описанному в документе: люди на видео пошли дальше.

справа шеремета зміна маршруту
Изменение маршрута в деле убийства Шеремета / Инфографика 24 канала

Автор: Екатерина Козачинская, Артем Овдиенко
Теги: Новости Украины Министерство внутренних дел СМИ Журналисты Полиция Арсен Аваков Убийство Павла Шеремета
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