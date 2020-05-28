Це особиста відповідальність Авакова, – Гнап про зміну маршруту у справі Шеремета

Поліція, змінивши маршрут у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, намагається сфабрикувати докази і пошвидше завершити розслідування.

Це свідчить про те, що до цього моменту не було зібрано належних доводів причетності підозрюваних до вбивства, а вся справа несе політичний характер. Про це в ефірі 24 каналу у програмі "Політанатомія" розповів журналіст Дмитро Гнап, який особисто вивчав записи з камер та проводив журналістське розслідування у цій справі.

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"Це безпосередня відповідальність Авакова"

За його словами, поліція намагається "натягнути сову на глобус" заради того, щоб швидше здихатися цієї справи та передати її в суд.

Гнап нагадав: президент Зеленський на нещодавній пресконференції сказав, що розслідування про вбивство Павла Шеремета – це особиста відповідальність пана Авакова, і власне від ходу цього розслідування буде залежати його доля та перебування на посаді міністра.

Тому можна сказати, що ось таке "розслідування" – це безпосередня відповідальність міністра Авакова. І те, що зараз слідство почало підтягувати "за вуха" докази, підчищати те, чого не було зроблено або було зроблено з помилками – говорить про те, що ця справа політична. Аваков намагається зберегти своє крісло,

– наголосив Гнап.

Він додав, що все це свідчить про те, що належних доказів не було зібрано. "Поліція намагається скласти докупи наявні докази. Але оскільки вони не стикуються, їх намагаються сфабрикувати", – пояснив Гнап.

"Намагання вкласти матеріал в раніше задумані рамки"

Думку журналіста в програмі "Політанатомія" підтвердив і адвокат однієї з підозрюваних Яни Дугарь Денис Ломанов. Він зазначив, що Кримінально-процесуальний закон дозволяє змінювати підозру, проте в таких намаганнях помітні намагання той матеріал, який існує, вкласти в певні раніше задумані рамки.

"За весь час досудового слідства нам майже не було надано жодних нових доказів, окрім того, коли пред'являлася перша підозра, що відбулося 13 грудня 2019 року. Натомість нами, як стороною захисту, було зібрано дуже великий об'єм матеріалів, які доводять про непричетність підозрюваних осіб до цього злочину", – розповів адвокат.

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Що відомо про підміну маршруту

У фільмі "Вбивство Павла" журналісти, зокрема Дмитро Гнап, показали відео з камер спостереження, яке раніше не показувала поліція. На брифінгу у грудні 2019 року, коли глава МВС Арсен Аваков оголосив про нові затримання у справі Шеремета, показали саме цей маршрут.

Станом на сьогодні, слідчі опублікували текст підозри, де йдеться: "Після цього Кузьменко та Антоненко залишили місце паркування автомобіля Шеремета (…) в подальшому через двори повернулися на вул. О. Гончара, д е через провулок Чеховський звернули в квартал між вулицями Бульварно-Кудрявська і Гончара", – мовиться у тексті підозри. Журналісти ж показали відео з камер спостереження, які підтверджують, що маршрут підозрюваних не відповідає описаному в документі: люди на відео пішли далі.



Зміна маршруту у справі вбивства Шеремета / Інфографіка 24 каналу