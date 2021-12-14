Это месть Лукашенко, – журналист о приговорах по "делу Тихановского"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко наказал оппонента Сергея Тихановского и других несогласных, заключив на более чем десять лет каждого. Так он отомстил за выборы, которые хотели организовать честно.

Об этом в эфире 24 канала рассказал корреспондент "Радио Свобода" в Минске Валерий Калиновский. Он отметил, что никто и не ожидал мягкие приговоры для активистов от режима Лукашенко.

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По словам журналиста, сейчас в Беларуси продолжается волна жестоких репрессий против оппонентов Лукашенко.

"Это его месть за то, что эти люди попытались принять участие в избирательной гонке. Попробовали применить технологии, чтобы поднять общество и наконец прекратить его бесконечную власть", – заявил Калиновский.

Месть за демократию

Сергея Тихановского режим Лукашенко обвиняет в якобы попытке помешать проведению выборов, организации незаконных митингов и разжигании вражды. Следствие якобы доказало его связи с ресурсами, которые белорусский режим признал "экстремистскими".

Он напомнил, что Тихановский хотел быть кандидатом на президентских выборах в Беларуси, но его не допустили к ним. В момент регистрации он отбывал 15 дней ареста, поэтому не смог подать документы, однако это удалось его жене Светлане Тихановской.

Она сделала кампанию за него и фактически есть много свидетельств, что выиграла эти выборы. Вот Лукашенко сейчас отомстил – и мужу Тихановской и другим фигурантам так называемого "дела Тихановского",

– рассказал журналист.

В то же время Калиновский подчеркнул, что это однозначно несправедливые и незаконные приговоры фальшивого суда. Кроме того, выразил надежду, что политзаключенные не будут отбывать полный срок, поскольку, вероятно, Лукашенко не будет еще долго у власти.

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Заключение белорусских активистов

14 декабря, кроме Сергея Тихановского, приговоры получили еще 5 человек. Среди них: