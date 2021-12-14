Это месть Лукашенко, – журналист о приговорах по "делу Тихановского"
Источник:24 канал
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко наказал оппонента Сергея Тихановского и других несогласных, заключив на более чем десять лет каждого. Так он отомстил за выборы, которые хотели организовать честно.
Об этом в эфире 24 канала рассказал корреспондент "Радио Свобода" в Минске Валерий Калиновский. Он отметил, что никто и не ожидал мягкие приговоры для активистов от режима Лукашенко.
К теме В Беларуси Тихановского приговорили к 18 годам колонии усиленного режима
По словам журналиста, сейчас в Беларуси продолжается волна жестоких репрессий против оппонентов Лукашенко.
"Это его месть за то, что эти люди попытались принять участие в избирательной гонке. Попробовали применить технологии, чтобы поднять общество и наконец прекратить его бесконечную власть", – заявил Калиновский.Обратите внимание! Сергея Тихановского режим Лукашенко обвиняет в якобы попытке помешать проведению выборов, организации незаконных митингов и разжигании вражды. Следствие якобы доказало его связи с ресурсами, которые белорусский режим признал "экстремистскими".
Месть за демократию
Он напомнил, что Тихановский хотел быть кандидатом на президентских выборах в Беларуси, но его не допустили к ним. В момент регистрации он отбывал 15 дней ареста, поэтому не смог подать документы, однако это удалось его жене Светлане Тихановской.
Она сделала кампанию за него и фактически есть много свидетельств, что выиграла эти выборы. Вот Лукашенко сейчас отомстил – и мужу Тихановской и другим фигурантам так называемого "дела Тихановского",
– рассказал журналист.
В то же время Калиновский подчеркнул, что это однозначно несправедливые и незаконные приговоры фальшивого суда. Кроме того, выразил надежду, что политзаключенные не будут отбывать полный срок, поскольку, вероятно, Лукашенко не будет еще долго у власти.
Калиновский рассказал о политических репрессиях в Беларуси: смотрите видео
Заключение белорусских активистов
14 декабря, кроме Сергея Тихановского, приговоры получили еще 5 человек. Среди них:
- Игорь Лосик, медиаконсультант "Радио Свобода" – 15 лет колонии усиленного режима;
- Владимир Цыганович, блогер – 15 лет колонии усиленного режима;
- Артем Саков, оператор ютуб-канала "Страна для жизни" – 16 лет колонии усиленного режима;
- Дмитрий Попов, редактор соцсетей "Страна для жизни" – 16 лет усиленного режима;
- Николай Статкевич, лидер незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии – 14 лет заключения.