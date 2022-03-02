Это месть, – Резников об обстреле мирного Житомира
Источник:фейсбук Алексея Резникова
Оккупанты продолжают совершать преступления против человечества. Агрессор подло обстрелял мирный Житомир.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Он назвал испуганной попыткой отомстить за успешное выполнение 95-й бригадой задачи в ООС.
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Оккупанты целились по казармам бригады и по жилым домам рядом. Нападениями на женщин и детей, наших воинов Кремль достигнет отнюдь не того результата, к которому стремится,
– написал Резников.
Министр преодолевал, что сейчас от российского террора страдают многие наши города и села, но больше всего – Харьков, Мариуполь и Херсон. "Это лишнее доказательство того, что никакого "русского мира" не существует. Есть нацистская идеология в голове у толики маньяков, которые пока держат власть в России", – пишет Резников.
Последствия авианалета в Житомире / Фото ГСЧС
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