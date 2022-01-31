В интервью министр подчеркнул, что это была именно его инициатива обратиться в Венецианскую комиссию. Резников отметил, что первоначально проект заключения Комиссии имел другой текст.

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Над предыдущим вариантом заключения "работала" российская делегация

Там хорошо поработали представители российской делегации. Он был не в пользу Украины и очень политизирован. Но, к счастью, существует процедура продления коммуникации Венецианской комиссии, и мы имели возможность еще раз прокоммуницировать, привести аргументы и высказать мнение,

– объяснил Резников.

По словам главы Минобороны, вывод, который в итоге получила Украина от Венецианской комиссии, было сбалансированным. Ведь в нем были рекомендации, которые до этого слышали от разных международных организаций.

Законопроект уже был проголосован Кабмином

Законопроект уже был проголосован Кабмином, зарегистрирован в парламенте, и профильный комитет должен был начать слушания. Резников подчеркнул, что в правительстве планировали, что комитет вернет документ после слушаний или его отзовет сам Кабмин.

Поэтому Ирина Верещук воспользовалась случаем, мы на правительстве обсудили это, и я сознательно поддержал эту идею, понимая, что так лучше для проекта. Я верю, что этот проект обретет жизнь, когда будет время,

– отметил Резников.

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Министр утверждает, что над проектом еще поработают. К документу было немало замечаний и критических рекомендаций.

Что известно о законопроекте о переходном периоде на Донбассе: