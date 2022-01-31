В интервью министр подчеркнул, что это была именно его инициатива обратиться в Венецианскую комиссию. Резников отметил, что первоначально проект заключения Комиссии имел другой текст.
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Над предыдущим вариантом заключения "работала" российская делегация
Там хорошо поработали представители российской делегации. Он был не в пользу Украины и очень политизирован. Но, к счастью, существует процедура продления коммуникации Венецианской комиссии, и мы имели возможность еще раз прокоммуницировать, привести аргументы и высказать мнение,
– объяснил Резников.
По словам главы Минобороны, вывод, который в итоге получила Украина от Венецианской комиссии, было сбалансированным. Ведь в нем были рекомендации, которые до этого слышали от разных международных организаций.
Законопроект уже был проголосован Кабмином
Законопроект уже был проголосован Кабмином, зарегистрирован в парламенте, и профильный комитет должен был начать слушания. Резников подчеркнул, что в правительстве планировали, что комитет вернет документ после слушаний или его отзовет сам Кабмин.
Поэтому Ирина Верещук воспользовалась случаем, мы на правительстве обсудили это, и я сознательно поддержал эту идею, понимая, что так лучше для проекта. Я верю, что этот проект обретет жизнь, когда будет время,
– отметил Резников.
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Министр утверждает, что над проектом еще поработают. К документу было немало замечаний и критических рекомендаций.
Что известно о законопроекте о переходном периоде на Донбассе:
- Законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" был разработан на основе решения СНБО по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.
- Он стремится урегулировать главные понятия о предстоящей реинтеграции оккупированных территорий Украины.
- Документ предусматривает введение юстиции переходного периода на оккупированных территориях и "красные линии" деоккупации.
- Свои рекомендации Венецианская комиссия высказала в середине октября. Эксперты отметили, что, хотя документ базируется на принципах международного права, в нем есть ряд недостатков.