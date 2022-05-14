Об этом в эфире 24 канала рассказал правозащитник Марк Фейгин. Он также отметил, что заменить Путина временно может тот, от кого мы не ожидаем и кого мы не знаем.

Читайте также "Красных флажков" Гиркин не перейдет, – Фейгин сказал, кому выгодны заявления террориста

Это будет фигура не преемника, а промежуточного лица на короткое время. От Путина никто не получит "политическое добро" на такие изменения, ведь сам Путин видит своим преемником только себя.

– добавляет Фейгин.

По мнению правозащитника, он годами создавал данную систему под свое правление. Поэтому это может быть одной из причин, чтобы от него избавиться.

Что известно о состоянии Путина и последних новостях России – важное

Президент Финляндии Саули Нийнисте 14 мая побеседовал с Путиным. Он сообщил, что вскоре страна подаст заявку на вступление в НАТО. Нийнист сам инициировал разговор. Он подчеркнул, что ситуация с национальной безопасностью его страны в корне изменилась после российского вторжения в Украину.

В России начинается движение в направлении свержения путинского режима. Это связано, в частности, с неудовлетворительным состоянием здоровья кремлевского диктатора. Об этом в новом интервью рассказал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Он подчеркнул, что у Путина одновременно обнаружили несколько заболеваний, одно из которых – рак.

В Сенате США зарегистрировали резолюцию, признавшую Россию государством-спонсором терроризма, а ее президента Владимира Путина – террористом.

Германия и дальше будет поддерживать Украину во время российской агрессии. По словам Олафа Шольца, президент России Путин попросту не оставил им другого выбора.

Обратите внимание: Как Запад реагирует на Путина – смотрите видео