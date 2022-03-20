Об этом доброволец из Беларуси Вадим Прокопьев рассказал в эфире 24 канала.

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По его мнению, Лукашенко и дальше руководствуется инстинктом самосохранения, и это подсказывает ему не участвовать в этой операции.

Поэтому если он таки решится начать военное вторжение в Украину, то это означает, что союзник (Путин, – ред) выдвинул ему безвозвратный ультиматум,

– говорит Прокопьев.

Доброволец считает, что Путин сам не верит в такого "дружка" как Лукашенко, потому что он не подтягивал бы силы из Армении.

Лукашенко преследует свои цели

По словам Вадима Прокопьева, Лукашенко действительно считал, что военное вторжение в Украину будет такой себе "прогулкой в парке", о чем он неоднократно подчеркивал. Лукашенко в случае блицкрига преследовал бы свои цели:

он бы уничтожал пример свободной страны,

он запугивал собственных граждан,

он бы отрабатывал подачки от Москвы.

Он убежден, что Лукашенко до последнего будет пытаться выкрутиться.

Почему Беларусь может начать вторжение

И даже если это произойдет (военное вторжение Беларуси, – редю), то я предполагаю, что это либо обманный маневр со стороны Кремля, чтобы "сковать" какие-то силы наступления на другом направлении. Или это попытка перенести боевые действия в Белоруссию, чтобы тем самым создать хаос у западных границ, – убежден Прокопьев.

Военные Беларусь

По словам добровольца, с военной точки зрения, у Беларуси есть:

срочники , на них можно даже не смотреть, потому что "это люди, которые попытаются убежать еще в Беларуси",

, на них можно даже не смотреть, потому что "это люди, которые попытаются убежать еще в Беларуси", силы спецопераций в районе 5 тысяч боеспособных человек, и они делятся пополам – на тех, в которые "промыты мозги", которые били народ и стали опорой для Лукашенко, а другая часть – совершенно необоснованна.

К слову, в Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь готовится к вероятному вторжению в Украину, присоединившись так до российских оккупантов. Военный эксперт Олег Жданов считает, что возможное наступление может быть лишь вопросом времени. Детали – читайте здесь.

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