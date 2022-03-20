Про це доброволець з Білорусі Вадим Прокоп’єв розповів в ефірі 24 каналу.

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На його думку, Лукашенко і далі керується інстинктом самозбереження, і це підказує йому не брати участі у цій операції.

Тому якщо він таки наважиться розпочати військове вторгення в Україну, то це означає, що союзник (Путін, – ред) висунув йому безповоротний ультиматум,
– каже Прокоп’єв.

Доброволець вважає, що Путін сам не вірить в такого "дружка" як Лукашенка, бо він не підтягував би сили з Вірменії.

Лукашенко переслідує свої цілі

За словами Вадима Прокоп’єва, Лукашенко дійсно вважав, що військове вторгнення в Україну буде такою собі "прогулянкою в парку", про що він неодноразово наголошував. Лукашенко у випадку бліцкригу переслідував би свої три цілі:

  • він би знищував приклад вільної країни,
  • він би залякував власних громадян,
  • він би відпрацьовував подачки від Москви.

Він переконаний, що Лукашенко до останнього буде намагатися викрутитися.

Чому Білорусь може почати вторгення

І навіть якщо це станетьс(військове вторгення Білорусі, – редю), то я припускаю, що це або обманний маневр з боку Кремля, щоб "скувати" якісь сили наступу на іншому напрямку. Або це спроба перенести бойові дії до Білорусі, щоб тим самим створити хаос біля західних кордонів, – переконаний Прокоп’єв.

Яких військових має Білорусь

За словами добровольця, з військової точки зору, у Білорусі є:

  • строковики, на них можна навіть не дивитися, бо "це люди, які спробують втекти ще в Білорусі",
  • сили спецоперацій в районі 5 тисяч боєздатних осіб, і вони діляться навпіл – на тих, у які “промиті мізки”, які били народ і стали опорою для Лукашенка, а інша частина – зовсім немотивована.

До слова, у Генштабі ЗСУ повідомили, що Білорусь готується до ймовірного вторгнення в Україну, приєднавшись так до російських окупантів. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що можливий наступ може бути лиш питанням часу. Деталі – читайте тут.

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