Про це доброволець з Білорусі Вадим Прокоп’єв розповів в ефірі 24 каналу.
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На його думку, Лукашенко і далі керується інстинктом самозбереження, і це підказує йому не брати участі у цій операції.
Тому якщо він таки наважиться розпочати військове вторгення в Україну, то це означає, що союзник (Путін, – ред) висунув йому безповоротний ультиматум,
– каже Прокоп’єв.
Доброволець вважає, що Путін сам не вірить в такого "дружка" як Лукашенка, бо він не підтягував би сили з Вірменії.
Лукашенко переслідує свої цілі
За словами Вадима Прокоп’єва, Лукашенко дійсно вважав, що військове вторгнення в Україну буде такою собі "прогулянкою в парку", про що він неодноразово наголошував. Лукашенко у випадку бліцкригу переслідував би свої три цілі:
- він би знищував приклад вільної країни,
- він би залякував власних громадян,
- він би відпрацьовував подачки від Москви.
Він переконаний, що Лукашенко до останнього буде намагатися викрутитися.
Чому Білорусь може почати вторгення
І навіть якщо це станетьс(військове вторгення Білорусі, – редю), то я припускаю, що це або обманний маневр з боку Кремля, щоб "скувати" якісь сили наступу на іншому напрямку. Або це спроба перенести бойові дії до Білорусі, щоб тим самим створити хаос біля західних кордонів, – переконаний Прокоп’єв.
Яких військових має Білорусь
За словами добровольця, з військової точки зору, у Білорусі є:
- строковики, на них можна навіть не дивитися, бо "це люди, які спробують втекти ще в Білорусі",
- сили спецоперацій в районі 5 тисяч боєздатних осіб, і вони діляться навпіл – на тих, у які “промиті мізки”, які били народ і стали опорою для Лукашенка, а інша частина – зовсім немотивована.
До слова, у Генштабі ЗСУ повідомили, що Білорусь готується до ймовірного вторгнення в Україну, приєднавшись так до російських окупантів. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що можливий наступ може бути лиш питанням часу. Деталі – читайте тут.
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